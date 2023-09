Perpignan, comment éviter de se fâcher en famille ou au travail ? Des techniques existent

Vous êtes en plein boulot quand tout à coup, c'est la goute d'eau qui fait déborder le vase. Et là, deux options, ne rien dire, tout garder pour soi et en souffrir. Ou alors déverser sa colère avec toutes les conséquences que cela peut avoir et pas souvent pas en notre faveur.

Une troisième possibilité existe, c'est adopter une communication positive, bienveillante, travaillée et constructive.

Vous êtes à table avec les enfants, et là, personne n'écoute, comme d'habitude et vous avec le sentiment de ne rien pouvoir faire.

Vos ados vous en demandent toujours d'avantage et vous vous sentez vidés.

Là aussi, en famille, à la maison, tout est souvent question de communication.

Comment faire alors ? Et si c'était avant tout une histoire de posture, de phrasé et de gestion de émotions.

A Perpignan, Sandrine Girotto et Marjolaine Eberhard proposent une formation au long cours, en groupe et qui permet aussi et surtout d'apprendre à mieux s'accepter et à s'aime soi-même, c'est parait-il un très bon début et une clé assez universelle.

