Et si nous profitions du confinement pour prendre soin de la planète en fabricant nous-même nos cosmétiques et produits d'hygiène !

Plan C comme confinement !

Du temps, le confinement nous en offre. Mettons le à profit pour préserver la planète, en commençant par faire un maximum de chose à la maison au lieu de les acheter et de produire des emballages et donc des déchets.

Je vous propose de commencer ce Plan C comme confinement par les cosmétiques à la maison.

Quelques uns des produits que nous incite à fabriquer Katia Valade - Katia Valade

Katia Valade, une habitante de St Gauthier dans l'Indre, en est une adepte depuis plus de 10 ans. Elle fabrique tous ses produits d'hygiène et de beauté.

Et pour fabriquer soi-même ces cosmétiques, au très faible coût de revient, pas la peine d'avoir du matériel de laboratoire.

Fabriquer ses produits de beauté et d'hygiène à la maison ne demande pas de matériel spécifique - Katia Valade

Attention tout même à bien suivre les "recettes" pour fabriquer vous mêmes vos produits d'hygiène et de beauté, et de les conserver dans de bonnes conditions.

