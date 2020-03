Plus de 1600 titres de la presse à découvrir pour moins d'un euro

Cafeyn, c’est le nom du service à retenir si, pendant le confinement, vous avez envie de lire un bon magazine ou alors votre journal préféré.

Ce service de lecture de magazines sur internet vous propose en ce moment de découvrir son service pour 0,99€.

Le service est de qualité puisque ce sont 1600 journaux et magazines qui sont accessibles via votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Les magazines et titres de la presse sont regroupés par grands thèmes…actu… sciences & technologies… people & TV… Culture et enfin AutoMoto.

Tous les grands titres sont évidement de la partie du Parisien au Journal du Dimanche en passant par Elle, Télé 7 jours, Paris Match.

L’abonnement est sans engagement, ni frais d’annulation.

Il faudra juste penser à vous désabonner avant la fin de votre mois d’essai pour être sûr de ne pas être prélevé automatiquement à la fin de ce dernier.

Notez que vous êtes peut-être même déjà abonné sans le savoir par l’intermédiaire d’autres contrats auxquels vous avez souscris puisque Cafeyn est parfois inclus à d’autres services sans même que vous ayez fait attention en vous y abonnant. C’est le cas par exemple avec certains abonnements à Canal Plus mais pas que. Il y a des offres groupées avec Cdiscount pour ceux qui ont souscris au service Cdiscount à Volonté.

Sont concernés également des offres avec Free, Bouygues.

Le plus simple pour retrouver la liste des services incluant l'abonnement à la presse, c’est d’aller sur le site de Cafeyn.

On a été pionnier dans le domaine... on avait cette vision qu'il y allait avoir un bouleversement dans le monde digital

Une vidéo de présentation avec Ari Assuied, le président fondateur de Cafeyn interviewé par nos confrères de France Info :

Si vous ne voulez même pas débourser l’euro "symbolique", vous allez pouvoir accéder à quelques magazines gratuits pendant le confinement puisque certains titres comme Vanity Fair ou GQ ont mis gracieusement à disposition en version numérique leur numéro du mois de mars.Voila de quoi ravir les amateurs de mode.

Pour les fans de sport nature, à défaut de pouvoir gambader dehors, le magazine Wider vous offre gratuitement sur votre smartphone ses 3 derniers numéros. Pour en profiter, il suffit de télécharger gratuitement l'application Wider Mag sur Play Store et Apple Store et de cliquer sur le bouton Aperçu pour télécharger gratuitement votre magazine.

Bonnes lectures