Portrait : Véronique François, cheffe sommelière solidaire

Le restaurant nantais Les chants d'Avril fermé, Véronique François a dû se reconvertir, le temps d'un confinement. La cheffe et sommelière s'est ainsi lancée dans la fabrication de masques

En confinement, il y a ceux qui broient du noir car ces temps troubles représentent une épreuve, et ceux qui refusent de subir le ralentissement de leur activité... pour se tourner vers d'autres missions. Véronique François en fait partie. La cheffe de la table gastronomique du quartier Gloriette a décroché l'an dernier le prix Sommelière Grand Ouest du Guide Gault et Millau qui vient de lui décerner le prix.

Mais en créant sa marque de masques sur Facebook, Chefette production, Véronique François s'invente un autre métier : la conception et confection de masques Grand confort triple épaisseurs à adapter sur sa tête.

De prof à sommelière...

Avant cela, et même avant le vin, Véronique François s'imaginait professeur des écoles. Une profession pas si éloignée de la pédagogie dont elle fait preuve dans ses nouveaux tutoriels de masques en tissus sur les réseaux sociaux.

Des masques résistants pour tous les goûts - Chefette production

Avec en moyenne 20 minutes de temps consacrées à la fabrication de chaque masque, elle s'applique à faire 3 épaisseurs pour s'approcher des normes AFNOR de filtrage tant avec les patrons qu'avec les tissus. L'essentiel, selon elle, est de choisir des matières en cellulles assez serrées, avec un soin particulier aux fibres. Enfin, pour faire du port du masque une expérience agréable, elle préconise un tissu en coton, plus agréable au toucher et plus respirable.

Et pour varier les plaisirs, la cheffe sommelière propose des tissus et couleurs variées qu'on accorde à sa tenue. Les frais de livraison sont offerts jusqu'au 11 mai.

Plus d’infos, renseignements, tarifs, sur sa page Facebook Chefette production