Profiter des incertitudes pour remonter le moral des Français

L'incertitude face à l'avenir pèse sur le moral des français, mais on vous donne des solutions pour y faire face avec plus de sérénité.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec cherche à combattre la morosité ambiante qui accompagne notre début d'année 2021. Charles Pépin est philosophe et écrivain. Il anime le podcast "Charles Pépin, une philosophie pratique" et nous donne des clés pour surmonter cette incertitude passagère.

L'incertitude est une chance

Selon Charles Pépin, la liberté naît de l'incertitude. En effet, si tout est certain ou prévu à l'avance, il n'y a que des certitudes. On a pourtant du mal à vivre l'incertitude car l'humain a besoin de perspectives pour être rassuré.

Selon le philosophe, on touche ici un problème d'éducation. La situation est plus facile à vivre quand on réalise que l'incertitude est une situation normale alors que les certitudes sur l'avenir sont toujours ponctuelles. Pourtant, on nous a habitué à envisager l'avenir à partir de faits dont on pense pouvoir être certain.

La crise du coronavirus tout comme les réactions à court terme qu'elle implique dans nos sociétés ont fait voler ce modèle en éclats.

Au-delà de la peur qu'elle engendre, c'est l'incertitude sur la suite des évènements qui nous offre la liberté d'imaginer l'avenir et d'y créer des projets personnels ou professionnels.

Faire des projets... et des rencontres

On peut constater que les projets naissent de rencontres. Charles Pépin cite comme exemple l'envie d'avoir un enfant qui ne se déclenche qu'à la rencontre d'un partenaire idéal et il complète :

Une rencontre a le pouvoir de nous relancer dans l'existence

Car c'est un fait : on a besoin des autres pour comprendre de quoi on a envie et pouvoir se lancer dans des projets. Et pour que ça fonctionne, le philosophe a une solution :

Il faut se mettre dans un état de disponibilité à l'égard de ce qu'on n'attend pas.

Plus facile à dire qu'à faire !

Selon Charles Pépin, on a tendance à anticiper nos besoins. Ainsi, on se met soi-même dans un état dont il sera difficile de sortir. On a des attentes et on voudrait que le réel satisfasse ce schéma préétabli.

Selon le philosophe, la vraie rencontre est celle d'une surprise, d'un inattendu. On s'ouvre à ce qui vient, même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait et cette posture est propice à la découverte ou à la rencontre dans tous les domaines.