Quand un rond de cuir fait parler la poudre!

Le personnage de Jack Ryan a déjà été interprété plusieurs fois au cinéma et par des acteurs renommés tel qu’Alec Baldwin (Octobre Rouge) Harrison Ford (Jeux de Guerre) ou encore plus récemment Chris Pine (The Ryan initiative). La série d’Amazon Prime quant à elle comporte déjà 2 saisons et remet au goût du jour ce classique de la littérature.

De quoi parle la série ? On suit Jack Ryan donc, analyste pour la CIA. En gros, son travail consiste à analyser les flux bancaires suspects pouvant mener à d’éventuelles cellules terroristes. Et justement, il flaire quelque chose ! En découvrant certaines transactions douteuses au Yemen, Jack remonte jusqu’à un certain Souleiman. Persuadé qu’il prépare quelque chose, il en réfère à son chef, qui lance une enquête. Et là, Jack se retrouve, un peu contre son gré, sur le terrain, à traquer le suspect

Ça fait (un peu) penser à "24h chrono". À l’instar de Jack Bauer, Jack Ryan se lance dans une course contre la montre pour empêcher une attaque terroriste. Ça va vite et il n’y a pas de temps mort. Jack Ryan a lui aussi ses démons, datant de son service en Afghanistan, mais contrairement à Jack Bauer, il a un vrai côté boy scout pas forcément adapté aux actions sur le terrain de la CIA!

Une histoire qui semble bien ancrée dans l’actualité...On ne peut pas faire plus actuel, il y est d’ailleurs fait plusieurs fois mention de Daesh et la situation géopolitique du moment. D’autant que l’enquête les amène à Paris (au passage, avec quelques clichés dont on se passerait), et on ne peut pas s’empêcher de penser aux attentats de 2015. La série montre également le revers de la médaille : on suit la famille de Souleiman, et on plonge également dans le passé du terroriste, pour remonter aux sources de sa haine et son radicalisme.

On conseille car même si le scénario est assez classique pour une série d’action et d’espionnage, le show tient ses promesses et les acteurs, notamment John Krasinski qui interprète le héros, sont justes et efficaces

Jack Ryan - Amazon Prime - 2 saisons de 8 épisodes.