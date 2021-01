Quatre rencontres à Saint-Bris-Le-Vineux

Une heure de balade dans le département pour découvrir le milieu professionnel, économique, artistique, culturel, par le biais de nos invités!

Barbara Bahr vient de créer son cabinet de massage intuitif Ici et Maintenant.

Elle nous a présenté Roger Kressmann. A Saint-Bris, il a un atelier de modelage, de sculpture bois, de pierre, un atelier de peinture et d'ébénisterie... Il y accueille plus de 150 élèves de la France entière qui viennent se former auprès de ce grand artiste.

Elle aussi est une artiste ! Bich Hai nous a notamment parlé des liens entre la commune icaunaise et le Vietnam. Elle nous a raconté son projet de centre d'art contemporain.

Puis elle nous a présenté Laurence Filley. Une tapissière passionnée qui, en plus de son métier d'artisan d'art, donne des cours à Saint-Bris-Le-Vineux.