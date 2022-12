Quels cadeaux hi-tech pour Noël ? Il y en a pour tous les prix

1. Les lunettes connectées : Ray-Ban a sorti des lunettes avec une petite caméra qui permet d'enregistrer en temps réel ses vidéos et de pouvoir les les renvoyer en simultané sur Instagram ou sur Facebook. (sic)

Evidemment cela pose question ; ces lunettes sont interdites aux Etats-Unis : vous ne pouvez pas entrer dans un casino avec par exemple. Leur prix ? 300 €

2. Les lumières connectées : Phillips est un acteur majeur dans ce domaine, notamment avec ses ampoules LED dont vous pouvez changer la couleur via votre téléphone. Assez sympa pour créer des ambiances.

Pour les chambres des enfants vous avez aussi les rubans LED qui mesurent cinq mètres, ça coûte moins de 30 €. Vous pouvez les synchroniser avec de la musique.

Et il existe aussi des petites plaques connectées. Des plaques de LED dont vous allez pouvoir gérer la couleur avec votre téléphone. Avec ça vous pouvez jouer avec les formes, les triangles, les carrés en jouant sur les murs. C'est NanoLeaf qui fait ça et c'est assez joli. En revanche prévoyez 150 € la boîte pour faire un mur de deux mètres par deux.

3. Musique connectée : Avec de très belles enceintes : Marshall . Des enceintes vintage avec un son exceptionnel. Il y en a de toutes les tailles. De 80 € à 300 €. Les graves, les médiums, les aigus sont fantastiques et tout est paramétrable et le son est vraiment très très bien.

4. Montres connectées : Withings a sorti sa montre santé en opposition aux montres Apple.

Et là, on est sur une montre santé Withings à moins de 200 € qui prend la fréquence cardiaque, qui calcule aussi les apnées du sommeil. On a également une connexion avec la balance puisqu'ils fabriquent énormément de produits. En plus d'être complète la montre est très jolie.

Pensez aussi à l'Apple Watch ; ou encore à Samsung avec toute leur série de montres connectées, ou encore Garmin aussi.

5. Gadget Retour vers le futur : Et puis un dernier petit gadget : chez Nike : des baskets auto-laçantes ! Aux alentours de 300 €.

Faites votre choix !