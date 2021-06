Radio numérique : "Il va falloir mettre des nouvelles antennes un peu partout"

Après la télévision, c'est au tour de la radio de faire sa transition vers le numérique. Qu'est-ce que cela change pour les usagers et où en sommes-nous dans cette (r)évolution ? Un spécialiste nous explique.

Depuis décembre 2020, toutes les nouvelles voitures vendues en France sont obligatoirement équipées d'un récepteur radio numérique. Après la TNT pour la télévision, c'est au tour de la radio de passer au numérique avec la RNT (Radio Numérique Terrestre). Au micro d'Églantine Éméyé, le docteur et chercheur en sciences de l’information et de la communication Sébastien Poulain nous explique les conséquences de ce changement.

Nous sommes au début "d'une grande transition" pour le monde de la radio qui fête ses 100 ans cette année. Pour le chercheur, "s'il n'y a pas d'obligation, les choses ne vont pas évoluer".

Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus d'écoute sur le transistor traditionnel tel qu'on l'a connu tout le long du 20e siècle.

La normalisation de la diffusion numérique entraînera progressivement l'abandon des célèbres bandes analogiques FM et AM par les radios, de la même manière que la télévision a délaissé l'analogique pour le numérique, en 2011.

Il se pourrait donc que votre vieux poste radio cesse de fonctionner, à l'image des anciennes télévisions auxquelles on n'a pas ajouté un décodeur numérique.

Des antennes à fabriquer et à installer

Il va sans dire que l'évolution vers la radio 100 % numérique demande des investissements matériels afin de créer une couverture des territoires équivalente à la couverture FM actuelle.

La FM traditionnelle, elle est partout à ce stade. Pour passer à la RNT, il va falloir mettre des nouvelles antennes un peu partout.

Sébastien Poulain soulève la question des zones blanches : il existe de nombreuses zones blanches en France. "Tout le monde n'a pas la _fibre optique_, tout le monde n'a pas la 4G ou la 5G..." résume-t-il. La radio numérique n'arrivera pas partout, tout de suite, alors que "la radio FM est partout à ce stade".

Une plus grande diversité de radios

Le numérique permet de diffuser "plus de radios qu'aujourd'hui". Un potentiel intéressant pour les auditeurs, mais pas nécessairement pour les annonceurs publicitaires ainsi que pour les radios qui dominent les audiences, en raison de l'arrivée d'une forte concurence.

C'est aussi un inconvénient pour la publicité, parce que la publicité ne va pas s'agrandir avec la RNT, donc il va y avoir de la concurence.

