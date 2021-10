Récup et relook à l'atelier KOBO à Dijon !

2 jeunes femmes se partagent l'atelier KOBO, rue de Longvic à Dijon : Léa Montaron, tapissier décorateur et sellier garnisseur et Carole Valy, sellier harnacheur. Chacune dans sa discipline vous propose de relooker des meubles anciens pour les rendre hyper tendance et surtout uniques ! C'est parti pour l'atelier déco !

Présentation de l'atelier KOBO Copier

Léa Montaron, artisan tapissier et sellier garnisseur © Radio France - Caroline PAUL

Je vous ramène un vieux fauteuil Voltaire défoncé... On fait quoi ensuite ?

Ne plus jeter, rénover, réparer, relooker et personnaliser ! Copier

La toile est cousue aux ressorts tout en souplesse © Radio France - Caroline PAUL

Une tête de lit sur mesure, ça vous dit ? Copier

Les idées cadeaux de l'atelier Kobo : ceintures, porte-clés, pochettes, marque-pages ou sous-verres © Radio France - Caroline PAUL

Artisan d'art, un métier passion

Entre Léa et Léa, la transmission d'un savoir-faire Copier

Léa Montaron et Léa Constantin, travail à 4 mains © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : L'Atelier Kobo - 79 Rue de Longvic à Dijon - contact.linspiration@gmail.com