Remettez-vous en selle avec l'atelier du vélo participatif

Depuis le déconfinement, de plus en plus de français se sont mis ou remis au vélo. Ce moyen de transport, moins polluant, moins coûteux qu'un véhicule et parfois plus rapide qu'une voiture (en particulier en ville) connait un véritable succès. Aujourd'hui, il vous est même possible de louer un vélo à la journée, au mois ou à l'année comme à Pau avec le service Idélib du groupe Idélis.

Si vous souhaitez profiter de ce service, rien de plus simple, il vous suffit simplement de souscrire à ce service directement en agence (Cours Bosquet à Pau) ou aux nombreuses bornes présentes dans les rues. Pour bénéficier d'un vélo il vous sera demandé une caution de 150€ (qui ne sera pas encaissée). Une fois cette étape réalisée, il vous faudra souscrire à un abonnement pour la journée, la semaine, le mois ou l'année et vous pourrez profiter de ce service simplement. À Pau le service Idelib vous permet de bénéficier d'un vélo quand vous le souhaitez. De plus, les 2 premières heures de vélo sont gratuites, vous permettant de relier les principales villes de l'agglomération paloise. Au delà de ces 2 heures gratuites, il vous coûtera :

2€ de 6h à 12h

3€ de 12h à 18h

4€ de 18h à 24h.

Votre vélo retrouve une bonne allure

Jusqu'à la fin de l'année 2020, il vous est possible de vous rendre dans un atelier de réparation de vélo tel que l'atelier du vélo participatif à Billère pour profiter d'une aide de l'état. Cette aide mise en place par l'état vous permettra de remettre en état votre vélo jusqu'à 50€. Si vous souhaitez remettre en état votre vélo rendez-vous allée Montesquieu, derrière les ateliers du Bel Ordinaire à Billère. Attention ici l'idée est d'apprendre, de partager, de réparer soi même son vélo grâce aux conseils des différents bénévoles.