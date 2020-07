Réussir ses rencontres amoureuses avec la love coach Lucie Mariotti

L'été est connu pour être la saison propice aux rencontres et aux nouveaux élans amoureux. Notre love coach Lucie Mariotti nous donne ses conseils pour réussir à faire de belles rencontres cet été.

Lucie Mariotti est love coach, elle accompagne les couples ou les personnes seuls dans leur vie sentimentale. Quand elle ne s'occupe pas des candidats de l'émission "La villa des cœurs brisés", elle propose des séances d'accompagnement individuelles ou en couple. Elle dispense également ses conseils dans des livres comme "L'amour, le vrai, comment faire la rencontre de votre vie" paru en janvier dernier.

Aujourd'hui, elle nous livre quelques astuces pour réussir nos rencontres amoureuses.

Privilégier l'authenticité !

Que l'on fréquente des applis de rencontres ou que l'on vienne de croiser une charmante personne, la chose à toujours privilégier est l'authenticité. "C'est vous que l'on doit rencontrer" nous rappelle Lucie. Si on tente de jouer un rôle en amour, on court droit à l'échec.

Réussir ses rencontres sur Internet

Sur les applis ou les sites de rencontres, l'annonce joue un rôle majeur dans l'attractivité de votre profil. Il faut lui donner une attention toute particulière.

Le conseil de Lucie Mariotti est de privilégier une annonce "vivante". Évitez les annonces façon "liste de courses" dans lesquelles on empile les "j'aime ceci, je n'aime pas cela". Parlez de vous, racontez-vous. Créez la curiosité et l'envie de vous découvrir par ces premiers mots.

De la même façon, il est inutile de vous décrire. Au lieu d'écrire une phrase comme "je suis drôle", laissez transparaître cet humour dans votre annonce. Faites la démonstration de qui vous êtes.

Réussir ses rencontres dans la vie

Il en va de même des rencontres en ligne et des rencontres de la vraie vie. Soyez vous-même, ne trichez pas !

Pour les timides qui ont du mal à briser la glace, Lucie Mariotti conseille d'utiliser la technique du eye contact. Il nous est tous arrivé de sentir un regard posé sur nous, un regard qui nous a obligé à nous retourner. C'est cette fois à vous d'essayez d'accrocher le regard de l'autre. Mais attention, on regarde avec insistance mais avec bienveillance. Les coups d’œil insistants peuvent devenir oppressants pour celui ou celle qui les reçoit. Tout est une question de mesure, de subtilité.

Lorsque le contact visuel se fait, les plus timides d'entre nous vont rougir, baisser les yeux. Cette simple attitude peut faire comprendre à l'autre qu'il y a une attirance et l'inviter à faire le premier pas. De leur côté, les plus téméraires peuvent se lancer des défis, soutenir le regard de l'autre ou même l'aborder directement, le contact visuel nous indiquant assez facilement si la personne est ouverte à une rencontre ou pas.

L'importance du eye contact dans les rencontres amoureuses © Getty

Gestes barrières

La problématique assez nouvelle qui est posée aux amoureux cet été est celle des gestes barrières. Lucie Mariotti propose de voir cette contrainte comme l'opportunité de développer sa créativité.

Lors d'une rencontre, respecter les gestes barrières veut dire, concrètement, éviter les contacts pendant la durée d'incubation de la Covid-19, à savoir 14 jours. 14 longs jours de distanciation physique qui peuvent être l'occasion d'inventer des jeux et des astuces romantiques pour entrer en contact sans se toucher.

C'est l'occasion de vivre une rencontre théâtrale, digne d'un film

Les liens utiles

Retrouvez Lucie Mariotti sur son site www.loveisinparis.com

Elle dispense également ses conseils sur Youtube : abonnez-vous à la chaîne Youtube de Lucie.