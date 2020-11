Covid-19 : Test PCR, test rapide ... comment et quand se faire tester efficacement en Béarn ?

Test PCR, antigénique ou sérologique on y perd son latin. Le Test PCR en laboratoire ou au drive sur le parking du Zenith de Pau avec ou sans ordonnance, mais avec sa carte vitale et sa carte d'identité. Il est possible de réaliser ce test à domicile avec une infirmière. Le prélèvement : c'est très rapide, on introduit dans nos narines un écouvillon une sorte de grand coton-tige très fin. Résultat en 24h.

Le test antigénique même prélèvement que le test PCR mais le résultat est beaucoup plus rapide moins d'une demi-heure maxi. Attention ce test est destiné aux moins de 65 ans symptomatiques qui ne présentent pas de risque de développer une forme grave de la maladie. Le test doit être fait moins de 4 jours après l'apparition des premiers symptômes. Il est moins fiable que le PCR. On peut se rendre en pharmacie, chez son médecin traitant .On peut aussi faire appel à un infirmier libéral. le test est gratuit.

Et puis la sérologie, avec celui-ci on recherche les anticorps présent dans le sang. Ce test nous permet de savoir si l'on a été infecté par la COVID 19 par une simple prise de sang.

Ecoutez l'émission "La vie en bleu" avec le docteur Steven Cens, président du laboratoire Biopyrénées