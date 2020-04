Solidarité et convivialité, même confinés ! par Emilie Mendonça

Depuis le début du confinement, les initiatives solidaires pour aider les personnels soignants se multiplient. En région Centre, on fabrique des visières protectrices, on adapte des masques de plongée aux respirateurs artificiels… Et on peut aussi participer à l’opération « Des vélos pour l’hosto » qui vient d’être lancée à Paris et est disponible sur toute la France via le site www.desvelospourlhosto.fr

Le principe est simple : d’un côté, de nombreux soignants ne souhaitent pas utiliser le véhicule familial pour éviter la contagion, ou ils n’ont pas de moyen de se déplacer car leurs horaires de travail ne correspondent pas aux transports en commun, sans oublier ceux qui ont changé de logement ou de ville, pour répondre aux besoins du système de santé. De l’autre, nous sommes nombreux à ne plus utiliser nos vélos car nous ne nous déplaçons plus beaucoup.

L’opération Des Vélos pour l’Hosto propose donc aux cyclistes dont les vélos dorment au garage de les prêter aux soignants qui en ont besoin ! Lancé à Paris il y a quelques jours, avec le soutien de la Française des Usagers de la Bicyclette et de la MAIF, ainsi que de collectifs cyclistes parisiens, le site web desvelospourlhosto.fr a déjà réuni en moins d’une semaine 1500 vélos sur toute la France. Les Tourangeaux ne sont pas en reste : on trouve déjà une dizaine de deux-roues offerts au prêt.

Si vous souhaitez prêter votre vélo, ou si vous êtes personnel soignant et voulez en trouver un près de chez vous, il vous suffit de créer un compte gratuit sur le site web, via lequel prêteur et emprunteur seront mis en relation, et signeront un contrat pour officialiser ce coup de main.

En quelques clics, la solidarité, c’est une affaire qui roule !