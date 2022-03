Solidarité Ukraine : toutes les initiatives près de chez vous avec France Bleu Lorraine

Un peu plus de 2 000 km séparent la Moselle de l'Ukraine, mais la situation du pays et des populations nous posent question : comment aider ? Que faire concrètement pour soutenir le peuple ukrainien ?

Ce jeudi 3 mars, à partir de 9h30, l'émission Circuit Bleu côté experts tourne son regard vers l'est et met en lumière vos actions et vos propositions.

Intervenez et partagez vos initiatives au 03 87 52 13 13

Vanessa Lambert reçoit Natalia Andreyko, de l'association Echange Lorraine Ukraine, pour toutes celles et ceux qui veulent apporter leur soutien financier, matériel ou humain.

Retrouvez ici la liste des initiatives (collectes, accueil de réfugiés...) menées près de chez vous pour venir en aide au peuple ukrainien.

Les initiatives d'entraide se multiplient en Moselle

Plusieurs rassemblements de soutien à l'Ukraine ont été organisés en Moselle depuis le début de l'offensive russe, les municipalités multiplient aussi leur soutien symbolique et coloré de jaune et de bleu; et les premières collectes se mettent en place.

Metz : point de collecte installé en l'Eglise Saint-Martin, 25 rue des Huiliers. Parmi la liste du matériel recherché : des sacs et matelas de couchage, des gilets pare-balles, des casques, des trousses de secours ou encore des vêtements chauds pour enfants et adultes.

point de collecte installé en l'Eglise Saint-Martin, 25 rue des Huiliers. Parmi la liste du matériel recherché : des sacs et matelas de couchage, des gilets pare-balles, des casques, des trousses de secours ou encore des vêtements chauds pour enfants et adultes. Metz : point de collecte au sein de l'Hôtel de Ville et des Mairies de quartier. Vêtements chauds, matériel de couchage, produits d'hygiène et alimentation non périssable sont espérés.

Terville : collecte organisée en Mairie, aux horaires d'ouverture. Appel aux dons de vêtements chauds, sacs de couchage et couvertures, mais aussi de denrées alimentaires non périssables, de produits d'hygiène et de premier secours.