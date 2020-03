Solidarité : un restaurateur vend ses produits frais à prix cassés aujourd'hui à 15h

Il s'appelle Alexandre, il est le propriétaire des restaurants italiens Darocco qui se situent à Bourse, et précisément au 6 Rue Vivienne dans le 2e arrondissement, et dans le 16e arrondissement au 3 Place Clément Ader. Pour ne pas perdre ses produits, et éventuellement en faire profiter ceux qui d'oridinaire n'y ont pas accès, il les vend dans ses deux restaurants cette après-midi à 15h. Il s'agit notamment de fromages et de pâtes fraiches (à hauteur de 0,50€ la portion). Il s'agît de produits bruts, à cuisiner. Peut-être une bonne activité pour s'occuper un peu pendant les longues journées à la maison qui s'annoncent.

Alaxandre, des restaurants Darocco Copier

Attention, si vous comptez vous y rendre, merci de prendre les précautions nécessaires. La sortie de cette crise sanitaire dépend de nous tous.