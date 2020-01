Tendances mode en Touraine

Tours, Indre-et-Loire, France

Un concept unique de vêtements made in Tours, les vêtements aux pochettes amovibles ou interchangeables.

La marque Wazashirt, fabriqué à 70% en plein coeur du centre-ville de Tours, avec des machines bien spécifiques pour ce concept tout aussi spécial créé en 2015 par Thomas qui désirait pouvoir changer de pochettes au gré de ses envies sans abîmer le vêtement.

Il existe à ce jour des sweats, des vestes et des t-shirts de divers coloris qui peuvent correspondre aussi bien aux hommes qu’aux femmes, avec des dizaines de modèles de pochettes amovibles à motifs que vous n’avez qu’à fixer à l’aide des boutons pressions directement situés sur le vêtement, à gauche au niveau de la poitrine.

Et le petit plus c’est que depuis quelques temps Thomas a créé un concept encore plus fou. Il ne voulait pas s’arrêter aux simples pochettes à motifs. Alors il a eu la folle idée de créer les pochettes amovibles en 3D.

Il existe donc aujourd’hui une pochette licorne en 3 dimensions ou encore une pochette Lego sur laquelle il est possible de s’amuser ou créer selon son humeur et ses envies avec de véritables Lego !

Si vous le souhaitez, vous pouvez totalement créer votre maison sur la pochette comme vous l’avez sans doute fait lorsque vous étiez enfants, ou comme vos enfants et petits-enfants le font encore.

Très tendance cet hiver : la casquette dite de style marin.

Si vous avez été faire un tour dans les boutiques ces dernières semaines, et même ces derniers mois, vous n’avez pu échapper à cette nouvelle tendance qu’est la casquette.

De toutes les matières et de toutes les couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts, indispensable, pour garder la tête au chaud de manière… élégante ?

Nous avons choisit rois casquettes a porter en toutes occasions, chaque jour.

• Une plutôt sobre, noire, un peu « passe-partout ». Très jolie pour toutes les occasions, particulièrement avec une robe simple et des bottes cuissardes noires.

• Une seconde dans les teintes beiges et marrons, un peu plus travaillée, à carreaux. Très jolie avec un gros pull en laine, un jean et des bottines.

• Une troisième casquette beige, d’une matière plus épaisse que les deux précédentes avec un joli pull en grosses mailles marrons à col roulé ou col cheminé, une jupe épaisse et des bottines.

Et si vous vous dites que la casquette ne vous va pas, n’oubliez pas que l’important dans la mode, c’est de se faire plaisir. Amusez-vous, éclatez-vous, avec ou sans casquette. Après tout, les chapeaux et les bandeaux ont leur place eux aussi !

Tendance mode en Touraine avec Sandie Gaud