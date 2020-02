Tendance mode en Touraine

Tours, Indre-et-Loire, France

"Mardi Matin". Une marque de vêtements pour hommes et femmes, avec quelques pièces mixtes, créée et imaginée à Tours par deux nanas hyper sympas, Mana et Morgane. C’est en octobre 2018 qu’elles ont commencées à se former sur les différents métiers qui entourent le prêt à porter pour imaginer, conceptualiser, et créer Mardi Matin. Ce sont elles, et leur équipe de choc, qui étudient, imaginent, dessinent avec soin les pièces auxquelles elles aimeraient donner vie.

Pour cela elles collaborent également avec des graphistes et illustrateurs qui reflètent l’image de la marque et qui ont la même vision du monde du textile qu’elles, pour les dessins que vous pouvez voir sur les vêtements. Leurs produits sont fabriqués en Europe, avec des matières nobles, tel quel le Tencel qui est une fibre produite à base de pulpe de bois comme l’eucalyptus ou le bambou. Mais elles travaillent actuellement sur leur nouvelle collection qui comportera, entre autres, des t-shirts en coton biologique.

La seconde main: Le shopping, la mode, on adore ça. Cela fait partie de notre quotidien. Et même s’il n’y a pas de réelle bonne manière d’acheter ou de consommer, il y a quelques gestes simples qu’il est facile d’adopter. En matière de shopping, vous pouvez vous tourner vers des marques éthiques telles que Mardi Matin créée à Tours avec des pièces fabriquées en Europe, ou encore FloLoveParis 100% made in France et brodée dans un atelier en Picardie. De très jolies pièces, de qualités, éco-responsables et produites près de chez nous.

La seconde main peut vous permettre de faire du tri dans vos propres vêtements pour leur donner une seconde vie, ou même une troisième vie. Vous pouvez ensuite les revendre sur des sites dédiés, ou bien les apporter à certaines associations comme le Secours Catholique ou bien La Croix Rouge.

Il est tout à fait possible de se procurer des vêtements de seconde main en ligne. Il existe des sites dédiés à l’achat et la revente de vêtements afin de leur donner une seconde vie. Par exemple, le plus connu entre particuliers, Vinted. Sur lequel vous pouvez trouver tout ce que vous recherchez en matière de mode, pour tous les prix. Il existe également le site Patatam sur lequel vous pouvez trouver différentes marques et différents vêtements de seconde main pour femmes et enfants, ou encore Vestiaire Collective toujours sur le même principe.

