Tours : Le confinement, vous le préférez serré ou allongé?..

Installé depuis plus de quatre ans au centre ville de Tours, El Cafecito est un espace convivial et multiculturel qui propose des cafés torréfiés sur place de manière artisanale. Pendant le confinement, vous pouvez emporter boissons et pâtisseries et même vous faire livrer vos paquets de café!

Karla Derenne est une passionnée! Barista, torréfactrice, créatrice de projets... La gérante de "El cafecito" a rassemblé autour d'elle une équipe pluri-culturelle (français, guatemaltèques, colombiens) pour proposer aux tourangeaux une autre façon de savourer le café : un endroit chaleureux aux accents latino, tant dans les couleurs et la musique que dans les saveurs des plats ou des cafés. En temps normal, l'établissement vous accueille 7 jours sur 7 de 11H à 19H. Mais ce n'est pas tout : Karla et son équipe ont eu une autre idée pour vous faire partager leur passion du café.

Des cafés pour tous les goûts - El Cafecito

Depuis cet été, Karla a ouvert juste à côté d'El Cafecito "La Brûlerie" un espace dédié au café. Elle y fait venir des grains du monde entier (notamment d'Amérique Latine). Ces grains sont ensuite torréfiés sur place de façon artisanale, puis emballés et proposés à la vente, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers.

En temps normal, la dégustation est possible aussi sur place et des ateliers sont organisés une fois par mois. Le but de ce projet est de carrément changer la façon d'acheter du café, en privilégiant le café de spécialité par rapport au café du commerce et en l'achetant chez un torréfacteur local, avec qui on peut échanger, discuter et apprendre à déguster.

Karla Derenne et son équipe torréfient sur place - El Cafecito

Depuis le confinement El Cafecito est fermé, cependant La Brûlerie est ouverte aux horaires habituels, soit du mardi au vendredi 13h-19h et le samedi 9h-19h.

El Cafecito y propose la vente à emporter de boissons,de pâtisseries et des paquets de café bien entendu ! Cerise sur le gâteau, si vous habitez en centre ville et que vous ne pouvez pas vous déplacer, Karla vous propose de vous livrer vos paquets de café.

Vous retrouvez El Cafecito et La Brûlerie au 41 rue du Grand Marché, à Tours. Pour les joindre par téléphone : 07 72 33 59 51

Retrouvez-les également sur facebook