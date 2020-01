Tours : Les solutions pour se débarrasser de son sapin de Noël après les fêtes

Tours, France

Chaque année, plus de 5 millions de sapins de Noël sont vendus en France. C’est autant d’arbres dont il faut se débarrasser une fois les fêtes terminées. A Tours, il n’existe pas de collecte de déchets verts. Il n’y a donc pas de benne où déposer son sapin... Mais il existe plusieurs solutions pour s’en débarrasser.

Jeter son sapin en déchetterie

La première solution, c’est de l'emmener vous-même à la déchetterie. Vous pouvez jeter votre sapin dans l’un des sept sites de la métropole, pour qu’il soit broyé et transformé en copeaux. Il servira alors à l’entretien des espaces publics de la ville.

Le déposer sur le trottoir… sous certaines conditions

Si vous n’avez pas de voiture pour vous déplacer jusqu’en déchetterie, vous pouvez déposer votre sapin devant chez vous, à côté de votre poubelle,, le jour de la collecte des ordures ménagères. A certaines conditions : l’arbre doit mesurer moins de deux mètres, et il doit être déposé sans aucun sac ni décoration. Si vous optez pour cette solution, l’arbre ne sera pas recyclé, mais traité avec les autres ordures ménagères.

Jardin Bleu, la solution écologique

La solution la plus écologique, c’est celle de la société Jardin Bleu. Elle organise un ramassage de sapins dans le centre de Tours jusqu’au 12 février. « Les gens s’inscrivent sur Internet, puis on revient vers eux avec une date de passage, explique Thierry Girault, le gérant de la société. Quand on a récupéré l’arbre, on l’amène sur la plateforme de compostage Ecosys, à Saint-Pierre-des-Corps. » Là-bas, le sapin sera transformé en compost, ou sera utilisé pour le chauffage en biomasse. « L’objectif c’est de revaloriser le sapin, raconte le paysagiste. Et on émet moins de gaz à effet de serre que si on laisse le sapin aux ordures ménagères, car on reste dans le département, au lieu d’aller traiter les déchets jusque dans le Loir-et-Cher. » L’année dernière, Thierry Girault a ramassé près de 4 500 sapins. Cette année, il espère réussir à en ramasser 5 000. « On n’a pas assez de personnel, on est complètement débordés par les demandes ! », lance le paysagiste.

Le service n’est pas gratuit. « Il y a un minimum de deux euros, et les gens peuvent donner plus s’ils en ont envie », explique Thierry Girault. Il précise que le ramassage d’un sapin coûte cinq euros à la société Jardin Bleu, entre la rémunération des ouvriers, la location des camions et le coût de traitement des arbres. « L’objectif, c’est d’apporter une solution écologique, pas de faire de l’argent », lance Thierry Girault. Il reversera tous les bénéfices à l’association Magie à l’hôpital.

Replanter son sapin

Si vous avez acheté un sapin avec ses racines, et qu’il vous reste un peu de place dans le jardin, vous pouvez lui offrir une seconde vie en le replantant. Pour cela, attendez une période sans gel ni pluies abondantes, et plantez votre sapin dans un trou d’environ soixante centimètres de largeur et de profondeur. Préférez un emplacement ombragé. Dès le retour du printemps, assurez-lui un arrosage régulier !