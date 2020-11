Tours : Pendant le confinement, vos guitares ne resteront pas sur la touche

Artisans, commerçants, restaurateurs, artistes, indépendants... En cette période de confinement, de nombreux tourangeaux redoublent d'inventivité pour continuer à travailler et partager leur savoir-faire. Gus le Doc répare, entretient et règle vos guitares "sans contact".

"Je ne suis pas un luthier mais plutôt un GuitarTech." Voilà comment se définit Gus le Doc. Si un luthier est avant tout celui qui fabrique, crée les instruments de musique, Gus se charge de règler, améliorer, modifier et réparer vos guitares et vos basses. Il est un peu leur docteur. Et , comme tout bon docteur, en cette période de confinement, il ne laisse pas tomber ses patients: les guitares, basses et autres ukuleles des musiciens tourangeaux, qu'ils soient amateurs ou professionnels.

Besoin de changer le pickup de votre guitare? Pas de problème! - Gus le Doc

Qui est Gus le Doc?

Pendant 28 ans, Gus a été responsable du rayon “vente” des guitares et basses du magasin MUSICSTOCK à Tours, ainsi que de l’atelier de réparations et de réglages des guitares et des basses. Suite à la fermeture du magasin en 2017, la plupart des anciens clients lui ont demandé de continuer son activité et l’idée a donc mûri de créer sa propre structure : un atelier de réparations situé en hypercentre de Tours.

Fort de cette expérience, il est aujourd'hui à l’écoute de chaque musicien guitariste et bassiste de la région tourangelle, des particuliers comme des professionnels.

Il met aussi son savoir-faire au service des élèves des différentes écoles de musique de la région, leur fournit un service et un suivi technique d’exception avec des délais d’interventions rapides.

Il offre une aide à l’expertise des instruments de musique d’occasion afin que les particuliers puissent les vendre dans les meilleures conditions, c’est-à-dire plus vite et plus cher. D'ailleurs, il est spécialiste des instruments vintage, de leurs spécificités, de leur rareté, de leur estimation et de leur remise en état.

Gus le Doc bichonne vos instruments - Gus le Doc

Et pendant le confinement?

L'atelier de Gus le Doc reste ouvert, même si il n'est pas accessible aux clients, pour les raisons sanitaires que l'on connaît. Afin de prendre soin de vos guitares et basses, Gus vous propose donc une sorte de "click & collect":

- Vous prenez rendez vous soit par sms au 06 87 44 90 35, soit par téléphone au même numéro ou via sa page Facebook.

Une fois le rendez vous pris, vous déposez votre instrument à l'extérieur de l'atelier (en suivant les indications qui vous auront été données). Quand les travaux nécessaires auront été effectués, Gus vous donnera un rendez-vous pour que vous puissiez récupérer votre instrument de la même manière.

- Si vous ne pouvez pas vous déplacer, Gus le Doc peut venir collecter vos instruments à votre domicile ou sur votre lieu de travail (toujours sans contact : à l'extérieur). Il rapporte les instruments à l'atelier pour effectuer les travaux et les ramène aux clients quand ils sont prêts. Pour cela il s'arme d'un "Justificatif de déplacement professionnel" et, pour être plus rapide et plus respectueux de l'environnement, il enfourche son vélo ou enfile ses baskets.

Une fois vos guitares bichonnées, vous pourrez enchaîner les accords et, pourquoi pas, organiser un concert sur votre balcon, dans votre jardin ou sur internet. ;-)