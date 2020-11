Tours : Un Noël de créateurs malgré le confinement

Cette fois-ci, l'Echoppe Ephémère devait ouvrir plus tôt : le 7 novembre. Mais la COVID-19 s'en est mêlée. Et si les portes de la boutique sont, pour l'instant, closes les créateurs indépendants (déjà très impactés par l'annulation de nombreux marchés de Noël) ne baissent pas les bras et vous donnent rendez-vous en ligne.

L'échoppe éphémère : une tradition.

Gérée par 3 personnes, l'Echoppe éphémère existe depuis déjà une douzaine d'années. Tous les ans, une boutique se monte dans le centre ville (cette année, dans la Galerie Nationale) à l'approche des fêtes de fin d'année et se ferme quand janvier arrive. Elle rassemble des artisans et créateurs aux styles très différents mais tous de la région. Cette année ils sont 27 à vous proposer d'acheter des cadeaux uniques et mettant en œuvre le savoir-faire local.

Consignes sanitaires obligent, les créateurs ont dû trouver une solution pour vous permettre de faire vos emplettes de Noël : le click & collect.

En attendant une éventuelle ouverture, faites vos courses en ligne - L'échoppe éphémère

Des cadeaux locaux à retirer à Tours

Bijoux, accessoires, céramiques, objets déco, luminaires, sérigraphie, papeterie, zéro déchet, savons... On trouve de tout à l'échoppe éphémère. Des créations locales exclusivement pour un Noël éthique et original.

Cette année, la boutique accueille 27 créateurs dont 4 jeunes artisans/artistes en tremplin.

Pour découvrir les idées cadeaux et les univers que chacun propose, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l'échoppe éphémère.

Une boutique en ligne vous y attend, où vous pourrez passer commande. Il vous suffira ensuite de venir retirer vos achats les mercredis et samedis matin suivants de 10h00 à 13h00, ou sur rendez-vous à la boutique "PETITES SERIES", 5 rue Constantine à Tours.

Des cadeaux originaux et locaux - L'échoppe éphémère

Faire son shopping de Noël sur l'échoppe éphémère en ligne, c'est soutenir la création et le commerce tourangeaux et être sûr d'offrir un cadeau unique et original : collants sérigraphiés, emballages zéro déchet, bijoux en origami, en bois ou en céramique, accessoires modes pour homme par exemple... il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.