Transports : Depuis le début du déconfinement, les vélos ont la cote

Les cyclistes sont de plus en plus nombreux depuis le début du déconfinement. Moyen de transport parfois plus rapide que la voiture, moins cher et moins polluant, depuis le 11 mai dernier de nombreux français ont acheté un vélo ou ont souscrit à un abonnement.

Sébastien Lamy de Pau à Vélo nous présente l'association Copier

Depuis le début du déconfinement, de nombreux français ont acheté un vélo pour se déplacer, certains par peur d'utiliser les transports en commun d'autres pour faire des économies. Si vous ne voulez pas acheter un vélo, de nombreuses villes en mettent à disposition de tous, comme à Paris, mais aussi à Toulouse, à Bayonne, et évidemment Pau . Si vous souhaitez profiter de ce service, rien de plus simple, il vous suffit simplement de souscrire à ce service directement en agence (Cours Bosquet à Pau) ou aux nombreuses bornes présentes dans les rues. Pour bénéficier d'un vélo il vous sera demandé une caution de 150€ (qui ne sera pas encaissée). Une fois cette étape réalisée, il vous faudra souscrire à un abonnement pour la journée, la semaine, le mois ou l'année et vous pourrez profiter de ce service simplement. À Pau le service Idelib vous permet de bénéficier d'un vélo quand vous le souhaitez. De plus, les 2 premières heures de vélos sont gratuites, vous permettant de relier les principales villes de l'agglomération paloise. Au delà de ces 2 heures gratuites, il vous coûtera :

2€ de 6h à 12h

3€ de 12h à 18h

4€ de 18h à 24h.

Le vélo au cœur des projets

Le deuxième tour des municipales approche et on le voit la question du vélo est dans les projets des différents candidats. La création de pistes cyclables, mais aussi la demande de plus de vélos en location à la disposition des riverains sont des requêtes que l'on retrouve dans les demandes des différents citoyens. Beaucoup ont déjà un vélo chez eux mais pas toujours en bon état. Pour que chacun se remettent en selle, l'Etat a décidé de mettre en place un chèque réparation d'une valeur de 50€ pour vous permettre de remettre au goût du jour votre vélo. 20 millions d'euros vont être débloqués par le gouvernement pour permettre à tous de circuler, cela permettra entre autre de faire baisser l'impact carbone de chacun.

Pour faire bouger les choses, le gouvernement a décidé de prendre en charge jusqu'à 60 % des coûts d'installation des places de stationnement temporaire pour les vélos dans les villes.