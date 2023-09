TUTO Comment regarder France Bleu La Rochelle sur France 3 ?

Désormais, vous pouvez regarder la radio ! Chaque matin, entre 7h et 9h, l'équipe de la matinale France Bleu La Rochelle vous donne rendez-vous aussi sur France 3 pour "Ici matin". Et pour les regarder, ce n'est pas compliqué.

Sur votre télévision, avec la TNT

La manière la plus simple de regarder "Le 6/9 France Bleu La Rochelle" dès 7h, c'est sur votre télévision avec la TNT. Il suffit de mettre le canal 3 ou 30 (selon l'orientation de votre antenne). Astuce : pensez à faire une recherche des nouveaux canaux avec votre décodeur pour le mettre à jour.

Attention, si vous regardez la télévision avec une box (Orange, Free, SFR, Bouygues, ...) : vous ne pouvez malheureusement pas regarder "Ici matin" sur votre télévision pour le moment.

Sur votre smartphone ou tablette, avec l'appli ICI

Vous avez un smarphone ou une tablette ? Alors téléchargez dès maintenant l'appli "ICI par France Bleu et France 3". Elle est disponible gratuitement sur iPhone et Android.

Une fois installé, lancez l'application entre 7h et 9h, localisez-vous en Charente ou Charente maritime, cliquez sur "Direct radio" puis "Passer au direct vidéo".

Capture d'écran de l'appli ICI pour regarder France Bleu La Rochelle sur France 3 © Radio France - Vincent Schneider

Sur un ordinateur

Sur PC ou Mac, pour regarder France Bleu La Rochelle en direct vidéo de 7h à 9h, il suffit de vous rendre ici-même, sur francebleu.fr et de vous localiser en Charente ou Charente maritime.

Entre 7h et 9h uniquement, cliquez ensuite sur "Ecouter la radio" (en haut à droite) et vous serez invité à lancer le direct vidéo.

En replay, quand vous voulez !

Et si vous n'êtes pas du matin, que 7h/9h c'est trop tôt pour vous ou que vous avez été invité et que vous voulez voir votre trombine à la télé, pas de problème ! Vous pouvez profiter du "6/9 France Bleu La Rochelle" en vidéo et en replay en cliquant ici !