Un appel au don dans le cadre de l'opération Ordinateur Solidaire à la Recyclerie de Toucy

Une heure de balade dans le département pour découvrir le milieu professionnel, économique, artistique, culturel, par le biais de nos invités.

Camille s'occupe, avec d'autres participants, d'un atelier vélo associatif à la Recyclerie de Toucy.

Atelier vélo associatif

Elle nous a présenté Claude Riousset, bénévole lui aussi à la recyclerie de Toucy. Il a développé le comptoir numérique et notamment le programme Ordinateur Solidaire pour équiper les foyers et les familles de Puisaye.

Programme Ordinateur Solidaire

Si vous avez des ordinateurs portables dont vous ne vous servez plus à la maison, contactez la Recyclerie de Toucy, les bénévoles seront ravis de les récupérer pour les remettre en état et les distribuer à ceux qui en ont besoin : contact@recyclerietoucy.fr et la page Facebook de la Recyclerie

Gervaise, elle, nous a présenté l'association de marche tranquille RandoSaints à Saints-en-Puisaye.

RandoSaints

Enfin, Patrick Quillin nous a présenté les huîtres d'Éric Lefort, ostréiculteur traditionnel, qu'il vend sur une dizaine de marchés du département.