Un assureur indépendant, une brasserie conviviale, de la vidéo et un projet de micro-crèche...

Olivier Dechelette est assureur spécialisé en protection sociale et gestion du patrimoine, pour une grande compagnie, mais il tient à garder son indépendance. Après avoir été chef d'entreprise à Paris puis dans le sud de la France, il s'est installé à Auxerre pour se rapprocher de sa famille. Bon vivant, amateur de belles pierres, Olivier est très heureux de sa nouvelle vie d'icaunais.

100% Icaunais - Olivier Dechelette

L'un des clients d'Olivier, c'est Régis Renaudin-Patier. Il tient la brasserie-pub Le Cellia à Vincelottes depuis deux ans. Un grand changement pour lui qui a travaillé pour de grandes maisons, mais où il ne trouvait pas assez de convivialité. Il a décidé d'en faire le principe de son établissement. Au Cellia, on mange bien, dans une bonne ambiance, autour du feu de bois qui crépite en hiver.

Le Cellia se trouve 28, quai de l'Yonne, à Vincelottes

100% Icaunais - Régis Renaudin-Patier

Régis, quand il ne cuisine pas, pratique le karaté. Il a choisi de nous présenter l'un de ses acolytes, Julien Le Flohic. A 26 ans, il a monté son entreprise de réalisation de vidéo, LeFlo Productions. Clip musicaux, sport, vidéo de présentation d'entreprise, il peut tout faire, de la conception au montage, en passant par la réalisation et les effets spéciaux.

100% Icaunais - Julien Le Flohic

L'une des amies de Julien, elle aussi a décidé de se lancer dans un grand projet, celui de fonder une micro-crèche. Éloïse Raffin-Pottier a déjà trouvé le nom Le Nidoux, le concept, une crèche basée sur les principes Montessori et respectueuse de l'environnement, il ne lui manque que le lieu. De nombreux parents sont intéressés et ont hâte que la crèche ouvre, idéalement entre Auxerre et Avallon.