Un bon dans le temps à Saint-Fargeau!

Une heure de balade dans le département pour découvrir le milieu professionnel, économique, artistique, culturel, par le biais de nos invités!

Dans l'équipe de la boutique "Rétro Juliette" à St Fargeau, un" boutique Rétro année 50/60, je demande la fille: Alison!

Alison - Retro Juliette Copier

Cette passion du vintage, Alison la tient de sa maman Véro!

Véro - Rétro juliette Copier

Parce qu'elle a travaillé au château de Saint-Fargeau, elle nous a à son tour présenté François qui vient de Picardie et qui travaille depuis un peu plus d'un an au château lui aussi.

François - Château de Saint-Fargeau Copier

Puis nous avons fait la connaissance de Véro, patronne du bar restaurant Le Transvaal à Saint-Fargeau avec son mari David... L'histoire réussie d'un changement de vie!