Confinée chez elle et pas toute seule, avec son fils de 7 ans et demi : Geraldine Mayr. Bonjour Géraldine

Un générateur d’idées de dessin Copier

Géraldine, c'est quoi le plus dur ? Ne pas pouvoir sortir ou être enfermée avec un enfant ?

Ne me tentez pas Benoit, mon fils m'écoute et j'ai promis d’être sympa. Mais les parents auditeurs de France Bleu savent exactement ce que je vis. Cette sensation de n’être que l'ombre de moi-même, à la fois maman, maitresse, animatrice de centre aéré, gardienne de prison, cuisinière et femme de ménage, bref.

Là aussi les parents vont se reconnaitre :

- Maman ! J'ai envie de dessiner mais je ne sais pas quoi !

- Une maison mon chéri ?

- Non une maison j'ai pas envie !

- Un crocodile ?

- Non, non plus !

Donc j'ai cherché sur la toile, et miracle : le net allié de tous les parents en cette période de confinement : j'ai trouvé un générateur d'idées de dessins !

C'est quoi un générateur d'idées de dessins ?

C'est une idée de génie, parfait pour les enfants en manque d'imagination, drôle à mon avis en soirée aussi quand les plus grands auront le droit de boire des coups ensemble. C'est une idée d'une communauté créative : vous tapez CFSL ou Poule de cristal et là c'est magique vous avez au choix : Générer un mot, ou une idée, ou une phrase.

Ce sont des idées aléatoires et il y en a un nombre incalculable. Franchement J'ai cliqué une bonne centaine de fois hier et je ne suis jamais tombé sur les mêmes.

Et vous êtes tombés sur quoi, avec votre fiston ?

On a choisi mots, mais par contre en faisant un dessin commun avec les mots donnés. On s'est donc retrouvé avec un éléphant à qui un lutin slave donnait de l'eau, avec non loin un chaperon rouge accompagné d'un gorille partant en guerre ! Eh bah je peux vous dire que ça l'a occupé le bonhomme ! Et moi j'ai presque eu la paix.

Franchement celui ou celle qui a eu l'idée de ce générateur d'idées de dessin est un génie. De la part de tous les parents, confinés ou pas : merci !