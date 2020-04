Un groupe Facebook pour mettre en lien les personnes solidaires à Brest

Il n'a pas fallu longtemps pour que les bretons se mettent en ordre de marche, et se serrent les coudes pendant le confinement. Dès l'annonce de ce dernier, Hervé Ugo voit fleurir des dizaines de publications, sur ses réseaux sociaux Facebook ou Instagram, de contacts prêts à offrir des coups de main à ceux qui en ont besoin.

Offrir une plateforme, ouverte à toutes et tous, pour réunir les besoins et les envies de chacun

L'idée est venue alors assez immédiatement. Au lieu de laisser fleurir sur les comptes de chacun ces volontés d'entraides dans le pays de Brest, pourquoi ne pas tout mettre en commun, sur un seul et même groupe, pour que ce soit plus simple à retrouver ? C'est comme ça qu'est né, quelques heures à peine après l'annonce du confinement, le groupe Facebook Solidarité Coronavirus Brest. De quelques dizaines de personnes à quelques centaines, il compte aujourd'hui près de 4 000 membres.

"Les demandes et les offres des membres du groupe évoluent en même temps que l'actualité" explique Hervé Ugo, créateur de ce groupe au micro de France Bleu Breizh Izel. "Au début, on voyait surtout de l'entraide, pour aller faire les courses, garder les enfants ou faire des cours à la maison. Ensuite est venue la période des gants et des masques, où les gens offraient ce qu'ils retrouvaient dans leur armoire ou leur garage. Ou même les confectionnaient généreusement parfois. C'est un groupe mouvant, c'est aussi ce qui le rend intéressant" détaille-t-il.

Aujourd'hui, on voit de plus en plus de publications qui concernent les produits frais, comme il devient plus compliqué de les vendre sur les marchés

Et depuis les restrictions concernant les marchés, là encore les demandes ont pris un autre tournant. "De plus en plus de producteurs publient sur le groupe ou m'envoient par message privé des demandes concernant la livraison ou la mise à disposition de produits frais. On voir une vraie évolution au fur et à mesure des annonces, et j'espère que cela va continuer le temps du confinement".

Une solidarité naturelle et désintéressée

Certains et certaines de ces membres sont plus actifs que d'autres. Comme Rachel, présente depuis le premier jour, et qui n'hésite pas une seule seconde à aider dès qu'elle le peut. "L'autre jour, une mère de famille devait récupérer un colis alimentaire au Secours Populaire. Comme elle n'avait pas de moyen de se déplacer, je l'ai emmenée moi même, en voiture, dès que cela a été possible. Cela m'a paru naturel, je n'ai pas hésité une seule seconde" explique-t-elle.

Un vrai groupe d'entraide où l'on trouve donc des infos pratiques autour de Brest, des gens qui ont besoin d'un coup de main et d'autres qui en offrent. Et cette initiative commence à prendre partout ailleurs en Bretagne, puisque récemment s'est créé un groupe Facebook du même genre au Relecq-Kerhuon !