Un Noël à moindres coûts c'est possible !

Cadeaux malins !

Moins de consommation, donc moins de dépenses, moins de monde dans les magasins aussi, moins de stress, ce n'est pas négligeable. Bref, on y gagne à tous les coups et dans tous les sens du terme !

Et faire des cadeaux d'occasion ça n'est plus mal vu ! Au contraire ! Pensez aux vide greniers près de chez vous ; il y en a forcément !

ⓘ Publicité

L'argent que vous ne mettrez pas dans des cadeaux vite oubliés, vous pouvez le mettre dans les produits de table et faire vos courses auprès de producteurs locaux.

Les livres en cadeau ? Une valeur sûre ! Mais quand on voit qu'un livre de poche neuf coûte environ dix, douze € , pensez livres d'occasion ! Pour le prix d'un livre neuf vous en aurez quatre, cinq ou plus !

Idem pour les jeux d'occasion.

Privilégiez les moments aux cadeaux physiques... Offrez (vous) un vrai moment de partage en famille par exemple.

Pensez massage, escalade, accrobranche, stage de sport, forfait ski, cours de cuisine avec les enfants etc...

Une sortie en famille monte vite à une centaine d'euros ; alors pourquoi ne pas profiter de Noël pour capitaliser sur les mois prochains ? On se souviendra davantage d'une sortie avec les enfants à l'accrobranche du coin ou en week end dans le département voisin par exemple que d'un énième coffret parfums ou d'une nouvelle chemise.

Et pour garder le plaisir de déballer les cadeaux, pensez à de belles enveloppes bien décorées pour les enfants ! Avec le bon pour l'activité offerte.

Et pour emballer ses cadeaux ?

Oublions le traditionnel papier cadeau. Certes, c'est joli, mais pour quelque chose que l'on va déchirer en quelques secondes, il faut bien le dire c'est du gâchis. D'autant que nous consommons chaque année 20 000 tonnes de ce papier cadeau. Ça fait plus de 47 000 kilomètres, soit plus d'une fois le tour de la Terre. Alors ... Si on oubliait d'en racheter ? ;)

Réutilisez du papier journal, des pages d'une bd que vous alliez jeter, des pages de magazine...

Ou de vieux foulards. Faites un système de furoshiki, c'est de l'art japonais.

Au passage vous offrez le foulard qui sert d'emballage ; )

Ou vous pouvez les réutiliser chaque année. Pour que les enfants ne se doutent de rien : mettez les foulards au pied du sapin, avec étiquettes et stylo et expliquez que le père Noël fera les emballages pendant la nuit ...

Merci à Sandra Marécaux, pour ses conseils ; elle est la fondatrice de La Terre de nos enfants, qui sera présente le 17 décembre prochain à Puget sur Argens, au Mas du Roseau pour le village des talents créatifs. De belles idées cadeaux en perspective puisqu'elle nous apprendra par exemple comment confectionner ses propres produits de beauté.

[233.8]