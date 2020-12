Nouvelle idée de cadeau dans l'Auvergne au pied du sapin : un sac de la maroquinerie Nathalie Rixain. Artisan maroquinière, Nathalie propose des sacs, de la petite maroquinerie, des ceintures femme et homme sur mesure et des bijoux.

Un sac est un cadeau qui fait toujours plaisir ! Besaces, cabas, sacs à main, pochettes de soirée... Nathalie s'adapte à la demande et créé ses modèles : croquis, maquettes, gabarits et prototypes avant la validation et réalisation du modèle final. Toutes ses pièces sont coupées à la main et cousues à la machine.

Maroquinerie Nathalie Rixain

Les adresses utiles...

Retrouvez les créations de Nathalie :

Boutique éphémère Happy Girls, près de la cathédrale jusqu'au 24 décembre

Boutique Reflet d'Ateliers à Riom jusque fin janvier

Boutique éphémère à Saint Amant Tallende

Boutique "Artisanat rural" à Tauves

Retrouvez toute l'actu sur la page Facebook de la maroquinerie.

Réécoutez Nathalie dans "L'Auvergne au pied du sapin" avec Matthieu Moebs