Un salon de coiffure près de Toulouse en pleine activité pour la rentrée

Ne pas se laver les cheveux tous les jours ? Le cuivré à la mode. Les tendances de la rentrée sous l'impulsion du naturel. Dans son salon de Plaisance-du-Touch (31), Olivier Cérodin évoque ses passions et nous donne ses conseils. Il fait de vous une star et les stars se font coiffer par lui.

On bichonne nos clients. J'ai même une cliente qui a son petit plaid ici. Arnaud, très à l'écoute et accueillant.

Un métier, Deux passions

Depuis l'âge de 6 ans, Olivier Cérodin savait qu'il voulait devenir coiffeur. Au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot il explique qu'il faut être bon en comptabilité, en coaching, en technique, être aussi un bon commercial. Cela fait une trentaine d'années qu'Olivier se forme en continu pour être toujours au top de la création. A son palmarès, plusieurs victoires à des concours nationaux de Hairs Master. En 2013 il a même participé au Mondial de la coiffure au Zénith de Paris. Et en 2014, il remporte un autre concours organisé par un magazine, ce qui lui permet de coiffer les artistes en coulisses des Eurockéennes de Belfort. Chez nous, en Occitanie, c'est à Pause Guitare que Olivier et son complice Arnaud sont devenus les coiffeurs officiels du festival d'Albi depuis 2015. Soprano, Louane, Calogéro, autant de rencontres avec des artistes dans leur intimité. Alliant sa passion pour la musique et son talent pour la coiffure, Olivier Cérodin est un homme heureux. On devine son sourire derrière son masque.

Tout le monde veut être beau pour la rentrée des classes. Donc le carnet de réservations est plein. Arnaud, manager.

Souvenirs de stars © Radio France - Alban Forlot

Les tendances de la rentrée 2020

Le cuivré est toujours à la mode. Grosse tendance au naturel. Peut-être l'effet confinement nous confie Olivier qui sublime des chatains ou éclaircit légèrement des brunettes. C'est dans un cadre bois et industriel que l'équipe de MMC coiffure vous accueille 49 bis Avenue des Pyrénées à Plaisance-du-Touch (31). Rémi Wallet, top stylist accompagne aussi le duo. Une musique qui s'adapte aux différents moments de la journée, consignes sanitaires respectées en ces temps de covid. Mais il faut bien plus qu'une distanciation sociale imposée pour entacher la bonne humeur ambiante. La vie de salon, c'est différent chaque jour, mais c'est toujours un plaisir d'y venir se détendre.

Les sièges massants et les bacs à shampoing © Radio France - Alban Forlot

Faut-il se laver les cheveux tous les jours ?

A en croire notre spécialiste qui a exercé en région parisienne avant de s'installer dans l'agglomération toulousaine : Oui on peut laver ses cheveux tous les jours du moment où on n'utilise pas de produits trop puissants. On peut espacer d'un ou deux jours les lavages pour laisser le temps au sébum de se former. Avec l'âge, il est important de faire davantage de soin.

espace privé au salon MMC © Radio France - Alban Forlot

Une pièce VIP est privatisée et dédiée au relooking. Ce n'est pas parce qu'on aime une couleur que c'est forcément celle qui nous met le plus en valeur. Avec la colorimétrie on peut associer des teintes qui révèlent notre personnalité. Olivier Cérodin vous dévisage avec bienveillance et sait immédiatement comment améliorer votre image. Si vous avez envie de changer de look, faites un tour à Plaisance-du-Touch (91.8 FM).

Le labo © Radio France - Alban Forlot

