Une vidéo qui parodie "la petite maison dans la prairie" et un site recensant les commerces ouverts en Vendée

Après "la petite maison dans la prairie", découvrez "la petite maison dans la closerie"...

"La petite maison dans la closerie" est une petite vidéo parodique produite par Soizic et Arnaud Buisard, propriétaire du gîte de la Closerie situé à La Jaille-Yvon au nord du Lion d'Angers dans le Maine-et-Loire. Une vidéo qui sent bon l'air pure, la campagne et la liberté...

Vous vous demandez si votre commerce préféré est ouvert à La Roche-sur-Yon ? LaMogette.fr a la réponse !

LaMogette.fr est un site internet créé en janvier dernier par Malik Abdallah, adjoint à l'urbanisme à La Roche-sur-Yon. Un site qui a su s'adapter dès l'arrivée du coronavirus en vous proposant dorénavant la liste des commerces ouverts à La Roche-sur-Yon avec pour chacun d'entre eux leurs horaires tenus à jour. Un site qui pourrait prochainement se développer à l'ensemble de la Vendée. LaMogette.fr est également disponible sur mobile depuis peu.