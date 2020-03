Une vie de chiot et les Grandes grandes vacances

Géraldine a feuilleté pour vous le programme télé et vous propose une sélection pour les enfants. The Voice déjà ce soir sur TF1 !

La chronique télé du 28 mars 2020 Copier

Ça plaira à toute la petite famille. Sinon devant France 4, un très chouette docu animalier à voir et à revoir aussi, bien sûr, en replay : Une vie de chiot. C'est un peu comme une saison au zoo mais version “chien”. Le chien ! indéniablement le meilleur ami de l’homme. Mais comment se fait-il que cet animal soit si jovial et loyal envers son maître ? Ces caractéristiques sont-elles inscrites dans ses gènes ? Réponses en deux saisons, cinq semaines de tournages et d'images, à hauteur de chien, pour découvrir les étapes de leur vie : la naissance, l’adoption, l’apprentissage, l’adolescence… Tous ces moments qui forgent la vie d’un chien. Issus d’environnements urbains et ruraux, et de races variées, vous verrez que chaque chien a sa personnalité et ses particularités. Dans l’épisode de ce soir : de magnifiques et tout mignon dalmatiens. Vous allez littéralement craquer !

The Voice ou Une vie de chiot ce soir vous choisissez ! Et d'ici ce soir Géraldine ?

Mon fils adore : Il y a Bienvenu echez les Loud, avec Lincoln ! Faire partie d'une famille nombreuse, ce n'est déjà pas facile, quand en plus, tu as dix sœurs et que tu es le seul garçon, c'est encore pire. Bienvenue chez les Loud, C'est en ce moment sur Gulli.

À 14h sur France 2, vous regarderez avec eux... La soupe aux choux avec De Funes et Villeret, à 18h15 sur C8, La grosse rigolade avec Cyril Hanouna avec ses copains ils raconteront leurs blagues préférées. Pas certaine que toutes soient écoutables par les enfants.... mais vous serez la pour veiller au grain, et sinon vous choisissez de les mettre plutôt devant France 4 pour une saison au zoo. Pour aujourd'hui vous savez ce que vos enfants peuvent regarder à la télé.

Et demain Géraldine ?

Le soir Papy fait de la résistance sur France 2. Un film pour toute la famille, sinon sur Gulli, dès 21h sur E=M6 Familly, Mac Lesguy et Gaelle Mary cherchent à savoir si l’homme peut rivaliser avec une bête. Coté activités ludiques, les enfants apprendront à Faire une boussole maison ; et à reconstituer le fil d’araignée grâce à de la Maïzena et de l’eau ?

Voilà ce que peuvent voir à la télé ce weekend vos enfants. Demain Géraldine, vous nous conseillerez un très chouette dessin animé diffusé en ce moment sur France 4. Les grandes grandes vacances !