VIDEO - Du côté de chez Delphine, coiffeuse à Belfort

Delphine est coiffeuse au salon Olivier Rossé à Belfort et nous conseille sur l'entretien de nos cheveux pendant le confinement.

Les salons de coiffure Olivier Rossé sont présents à Delle et à Belfort depuis 22 ans, mais évidemment fermés actuellement pour cause de confinement. Delphine et Philippe gèrent le salon de Belfort, boulevard Carnot. Ils sont une équipe de 10 personnes à votre service en temps normal pour la coiffure, les ongles et le maquillage.

Delphine, confinée chez elle, en profite pour vous donner quelques conseils coiffure.

Pour les cheveux, ne les lavez pas trop souvent. Profitez du temps que vous avez pour poser des soins, laissez-les agir longtemps. Pour les hommes, c'est pareil. N'essayez pas de vous couper les cheveux vous-même. Contentez-vous d'améliorer les pattes. Attendez l'ouverture des salons, c'est le mieux à faire.

Pour les racines et les couleurs, ne faites pas de couleurs de grande surface, ce sera difficile à rattraper. Il existe des sprays colorants qui cachent les racines et qui partent au lavage. Mettez des bandeaux, attachez vos cheveux. Il faut patienter.

L'entretien des barbes sera interdit à la réouverture des salons. Donc taillez vous-même.

Lorsque les salons réouvriront, ce sera 6 jours sur 7 avec des plages horaires très larges. Et en attendant vous pouvez consulter les tutos disponibles sur la page Facebook des salons Olivier Rossé.