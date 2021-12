VIDÉO - France Bleu vous souhaite de joyeuses fêtes

Toutes les équipes de France Bleu s'associent à Julien Doré et Pascal Obispo pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, en vidéo et en chanson. Découvrez le clip et rendez-vous en 2022 pour encore plus de bonne humeur !

Après vous avoir accompagnés pendant toute l'année 2021, France Bleu vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année dans un clip éblouissant de bonne humeur, réunissant les collaborateurs de la chaîne dans une énergie solaire.

"En non-stop, France Bleu." La reprise de ‎Charlie et Styl'o a de quoi faire danser les équipes de France Bleu qui se sont prêtées à la réalisation d'un clip depuis les 44 locales disséminées sur le territoire français en seulement quelques jours.

Bixente Lizarazu, Sidonie Bonnec, , Willy Rovelli, Alex Jaffray, Regis Mailhot ou encore Wendy Bouchard, tous les chouchous de France Bleu y figurent, y compris deux artistes qu'on apprécie particulièrement : Julien Doré et Pascal Obispo.

En non-stop, France Bleu, toujours plus nombreux, toujours plus heureux.

Partout en France, tous les collaborateurs de France Bleu ont hâte de vous retrouver pour démarrer une nouvelle année 2022 au fil de l'information, de l'actualité de vos régions, de vos émissions préférées ou encore avec les concerts des artistes que nous soutenons.

France Bleu, c'est trop bien, ils font plein de concerts. C'est vraiment top les lives.

Pendant les fêtes, découvrez notre programmation de concerts diffusés tous les soirs sur France Bleu.

Défendre les valeurs et les circuits courts de nos territoires avec enthousiasme et conviction

Nos animateurs, nos chroniqueurs, nos journalistes, nos équipes numériques, nos équipes de communication, nos techniciens, nos chargés d’accueil, nos standardistes, nos agents de gestion, nos régisseurs, nos équipes de direction, dans nos 44 stations locales partout en France, chaque jour, défendent les valeurs et les circuits courts de nos territoires avec enthousiasme et conviction.

Ils sont impatients d'être à vos côtés tout au long de l'année 2022. Joyeuses fêtes !