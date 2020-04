Vos commerçants du centre-ville d'Avignon plus que jamais à votre service !

Ils sont là pour vous servir au mieux !

Avignon : une carte pour géolocaliser votre commerçant

Pour vous aider à faire vos courses tout en minimisant vos déplacements, la ville d'Avignon a créé un site internet où sont répertoriés vos commerces et producteurs locaux. Vous pouvez vous géolocaliser ou effectuer une recherche ciblée par quartier pour trouver le lieu le plus proche de chez vous, mais aussi trier par secteur d'activité ou modalités d'achat (livraisons à domicile, achats en ligne ou points de retraits).

Comme à l'échelle du Vaucluse, la ville d'Avignon a créé un site internet où sont répertoriés vos commerces et producteurs locaux.

La CCI chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a lancé un nouvel outil en ligne en partenariat avec la chambre d'agriculture pour vous faciliter la vie en cette période de confinement. Il s'agit d'une carte de géolocalisation des points de vente du département qui poursuivent leurs activités sur site ou en livraison.

L'association Ô Coeur d'Avignon qui regroupe des commerçants de la zone piétonne propose un journal de confinement sous forme depetits textes écrits par les commerçants , une bonne manière de faire connaissance avec ceux qui participent à la vie du centre ville !

À Avignon également, les commerçants des halles s'adaptent et ont mis en place la livraison à domicile. Les commandes sont centralisées et les courses regroupées. Chaque matin, à partir de 9h, vous pouvez téléphoner à un des commerçants participant à l’opération et lui commander vos courses qui vous seront livrées le lendemain. La liste des commerces avec leurs numéros de téléphone est à retrouver sur le site des halles d'Avignon.

Soutenons-les !