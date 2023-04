Vous avez du mal à capter France Bleu Lorraine à la radio ? D'autres solutions existent pour nous écouter !

Un grésillement ou un son haché vous privent souvent de votre radio préférée ? "Différentes causes peuvent générer une mauvaise réception de la radio", explique l'ARCOM, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur son site Interne . "Depuis un équipement, sinon défectueux, du moins mal utilisé, jusqu’à des problèmes de brouillage électrique en passant par des soucis au niveau des émetteurs." Alors, rassurez-vous, écoutez votre radio préférée, c'est possible via d'autres moyens, simples et efficaces !

Pensez à l'application "Ici, par France Bleu et France3" !

"Ici, par France Bleu et France 3", sur votre smartphone et tablette, c'est l'application officielle de France Bleu Lorraine. Elle vous suffira partout : à la maison, au bureau ou en voiture !

En plus d'y retrouver toute l'actualité qui vous intéresse, votre horoscope, des idées de sorties, des jeux et concours, vous pouvez écouter en direct toutes vos émissions préférées.

"Ici, on parle d'ici", l'application gratuite de France Bleu Lorraine © Radio France - France Bleu

Pour l'utiliser, il vous faudra juste une connexion wifi ou 4G/5G.

"Ici, par France Bleu et France 3" est disponible sur Google Play et App Store.

Pensez aux assistants vocaux !

Ils s'invitent désormais chez nous, et au travail. Les assistants vocaux font partie de notre quotidien, et grâce à eux vous pouvez couter France Bleu Lorraine, en une phrase.

Si vous utilisez Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, dites-lui juste : "Alexa, lance France Bleu Lorraine Nord".

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un HomePod chez Apple, adressez-vous à lui avec la phrase : "Dis-Siri, lance France Bleu Lorraine Nord".

Pour les utilisateurs de Google Home : "Ok Google, lance France Bleu Lorraine Nord".

Là encore, une connexion wifi est indispensable.

Des outils gratuits !

Que vous fassiez le choix d'écouter France Bleu Lorraine sur l'application "Ici, par France Bleu et France 3" ou sur les assistants vocaux, nous avons une bonne nouvelle pour vous : tout cela est gratuit !

Seuls les appareils et abonnements Internet nécessiteront un investissement de votre part... mais si vous lisez cet article, c'est chose faite :)

Gardons le contact ! En FM, sur l'application "Ici, par France Bleu et France 3" ou sur les assistants vocaux, France Bleu Lorraine, c'est votre radio !