2 idées d'hébergements insolites pour votre prochain week-end sur la Côte d'Azur

Voici un azuréen qui porte bien son nom, monsieur Repaux (à quelques lettre près c'est repos) vous propose de prendre un temps de pause dans une bulle transparente à Roquebrune-sur-Argens dans le Var. Votre chambre bulle insolite est tout confort avec une baignoire balnéo 2 places que vous pouvez sortir sur la terrasse tout comme le lit électrique que pouvez sortir de la bulle.

Vous pouvez ainsi dormir soit en plein air, blotti sous la couette et sa couverture chauffante, le bout du nez au frais, soit la bulle fermée avec les étoiles pour ciel de lit dans une douce température, vous serez dans un cocon douillet propice aux rêves.

Au bois fleuri, à Roquebrune-Sur-Argens ouvert toute l'année.

Belvédère est un village perché du haut pays Niçois dans la Vésubie à 830 m d’altitude, son nom traduit du patois « belle vue ». Dans cette vallée, difficile de s’ennuyer : randonnées, balades culturelles, sports aquatiques, escalades, parc animalier, Vtt ou simplement relaxation dans des cabanes insolites comme les Lov'Nids, ces petites cabanes dans les arbres, rondes et insolites, perchées à 4 mètres de haut. Chaque Lov'nid est équipée de son propre Fjord.

Tout a commencé en 2018, suite à mon licenciement. Après une période de réflexion, je me suis installée dans la maison qui était à l’époque une maison de weekend et j’ai décidé de ne plus quitter la Vésubie. Un ami qui m’avait parlé du concept des cabanes perchées m’a donné l’envie de me lancer. Grâce à Initiative Terre d’Azur, j’ai établi un projet viable. Au départ, il n’y avait sur le terrain que la maison … Pas d’eau courante, pas d’électricité. Tout était à construire. Depuis les choses ont bien évolué : ouverture de nos lov’nid, de la cabane du Hobbit, agrandissement de la maison, etc.