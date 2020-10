2 jeunes d'Occitanie en expédition européenne pour promouvoir la mobilité douce

Louis et Arthur sont originaires du Tarn et de Caussade (82). Ils se sont rencontrés dans une école de Tarbes (65). Jeunes diplômés de 23 ans, ils sont équipés pour parcourir l'Europe en auto-stop et sac à dos. Portrait.

Nous partons fin octobre pour une durée de 10 mois et sommes encore à la recherche de partenariats de type sponsoring. Arthur et Louis.

Canes Venatici est une expédition autour de l'Europe visant à rechercher des alternatives à nos modes de vie actuels. Louis Chauzac et Arthur Lannoy sillonneront les routes en stop et à vélo, du cercle arctique jusqu'à la Turquie, en passant par la Russie et l'Italie. Un budget prévisionnel de 8700€ chacun. Au micro d'Alban Forlot, ils sont les invités stars de "La Vie en Bleu" lundi 2 novembre à 9h10 sur France Bleu Occitanie. Interview en avant-première sur FranceBLEU.fr :

Vous pouvez contacter Louis et Arthur sur leur BLOG et sur INSTAGRAM. Ingénieurs diplômés de l'ENI tarbaise, ils ont déjà participé au 4L trophy (raid humanitaire au Maroc) et ils ont parcourus plusieurs fois les Pyrénées et la côte basque.

Louis et Arthur à France Bleu Occitanie © Radio France - Alban Forlot

Tour d'Europe des alternatives

L'objectif est double :

- D'une part, ils voyagent autour de l'Europe en mobilité douce pour apprendre la permaculture, l'éco-construction ou les low-techs.

- D'autre part, ils rédigeront des articles et documenteront chaque technologie low-techs ou technique de permaculture expérimentée lors du voyage.

Début de l'expédition dans le froid

À travers l’Europe, de nombreuses fermes axées sur l’agriculture biologique et la permaculture proposent d’accueillir des wwoofers. Le wwoofing consiste à faire travailler bénévolement des personnes sur une exploitation, en échange du gîte et du couvert. Canes Venatici est une constellation qui signifie littéralement “chiens de chasse” en latin. Elle symbolise les chiens de chasse de Boötes (sa constellation voisine), Chara et Cor coreli, poursuivant la grande ourse et la petite ourse autour du pôle Nord.