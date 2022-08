A Cancale, Marcelle, 84 ans, loue son jardin aux campeurs

Dans une région très touristique comme la Bretagne l'été, certains vacanciers choisissent des hébergements plus originaux que d'autres, par exemple faire du camping chez l'habitant. C'est le cas à Cancale où Marcelle propose son jardin aux campeurs. Elle publie une annonce en ligne sur un site spécialisé et les touristes réservent.

Situé entre Saint-Malo et Le Mont-Saint-Michel

Son terrain, situé entre Saint-Malo et Le Mont-Saint-Michel, est fortement plébiscité.

Marie et ses cinq enfants passent des vacances à vélo. Venus de la région parisienne, ils aiment ce type de camping : " On préfère se baser chez les habitants, c'est plus personnel, plus calme en général".

On reçoit les conseils des propriétaires pour visiter les jolies plages, les bons petits producteurs" apprécie Marie venue avec ses enfants

Marcelle vit seule, elle est isolée. Ce qu'elle préfère dans cette démarche, ce sont les échanges avec les visiteurs. " J'aime bien le contact donc ça me convient parfaitement. Et j'accueille des personnes vraiment charmantes. Quand ils reviennent heureux d'une journée de randonnée, c'est plaisant. ", s'enthousiasme-t-elle.

La famille Gilbert habite Fougères (Ille et Vilaine), elle séjourne quelques jours dans le jardin © Radio France - Lisa Morisseau

Elle reste en contact avec certains vacanciers qui lui envoient "toujours des messages et des photos" l'année suivante.

Le prix bon marché du séjour est aussi un argument pour les campeurs. " Avec une famille nombreuse, cela revient moins cher qu'un emplacement de camping", explique Mickael, venu de Fougères.