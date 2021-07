A la découverte du camping Azu’Rivage à Azur

Immersion au camping Azu’Rivage à Azur. Il est situé à quelques mètres de lac de Soustons. Ses atouts sont nombreux : son esprit familial, la possibilité d’accueillir des tentes, des caravanes et des camping-cars, son espace aquatique. La directrice du camping nous fait visiter les lieux. On s’arrête au bord de la piscine, pour voir de plus près cet espace et rencontrer des vacanciers. Reportage.

Aurélie Bernède, la directrice du camping, et des landais en vacances Copier

L'espace aquatique entouré par les arbres et une belle végétation © Radio France - Tomasz Ryba

40% des vacanciers d’Azu’Rivage reviennent d’une année sur l’autre. Un chiffre impressionnant. Parmi les raisons qui expliquent ce succès, la tranquillité des lieux. D’ailleurs, la directrice du camping nous emmène au bord d’un ruisseau, où sont installés des hébergements insolites.

Le calme du camping, et les plateformes Lagon Copier

Les plateformes Lagon, sous les arbres et au bord du ruisseau © Radio France - Tomasz Ryba

Se renouveler, trouver régulièrement des idées pour séduire les vacanciers : c’est l’approche d’Aurélie Bernède, la directrice du camping Azu’Rivage. Le site propose par exemple des Coco Sweet : ce sont des hébergements à mi-chemin entre tente et mobil home. Nous y passons, avant de nous arrêter au restaurant du camping, l’Ephémer.

Les Coco Sweet et le restaurant du camping Copier

L'une des 8 Coco Sweet du camping © Radio France - Tomasz Ryba

L’année 2021 reste encore marquée par la Covid. Les campings doivent continuer de s’adapter, avec les protocoles sanitaires. Aurélie Bernède, la directrice d’Azu’Rivage, va plus loin : elle a mis en place des QR codes pour suivre le nettoyage et l’hygiène sur le site.

Des QR Codes pour suivre le nettoyage Copier