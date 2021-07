A la découverte du camping le Sen Yan à Mézos

Le Sen Yan à Mézos est un camping 5 étoiles : sur ses 14 000 m² on compte 560 emplacements. Il est idéalement situé entre Bordeaux et Biarritz, et à 10 min des plages landaises, la plus proche étant celle de Contis. L’une de ses particularités, c’est son nom : Sen Yan village tropical ! Visite du camping.

Présentation du Sen Yan avec son directeur, Gérôme Richet Copier

La plage privée, artificielle, du camping © Radio France - Tomasz Ryba

Le Sen Yan à Mézos a de nombreux atouts : une plage privée artificielle, 3 piscines, 1 spa…l’été, au plus fort de la saison, près de 2000 vacanciers sont présents dans le camping. Parmi eux, des propriétaires, comme Danièle et Bernard, un couple de palois. Rencontre

Rencontre avec Danièle et Bernard de Pau, qui séjournent régulièrement au Sen Yan Copier

Danièle, Bernard, Raphaël et Enzo : une famille paloise en séjour au camping © Radio France - Tomasz Ryba

Le restaurant du camping est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à minuit et demi. Il faut s’organiser pour tenir le rythme et servir les vacanciers. Nous passons côté coulisses avec sa gérante, Emma, avant d’aller faire un tour à l’épicerie du camping.

Le restaurant et l’épicerie du camping Copier

Emma, la gérante du restaurant au Sen Yan © Radio France - Tomasz Ryba

Didier Bonnemaison et une vendeuse de l'épicerie du camping © Radio France - Tomasz Ryba

Le Sen Yan de Mézos propose des animations directement sur le site : des soirées karaoké par exemple. Et juste à côté du camping, une salle de spectacle : le Mirage. Un espace magnifique qui accueille tout le monde : les clients du camping et les visiteurs. Visite de la somptueuse salle de spectacle.

Le Mirage : le cabaret de Mézos Copier