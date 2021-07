A la découverte du camping Les Prés Verts à Gastes

France Bleu Gascogne vous offre cette semaine un séjour au camping Les Prés Verts à Gastes. Rendez-vous à 11h. Et découverte maintenant du camping : reportage en immersion.

Les Prés Verts à Gastes est un camping 3 étoiles situé au bord du lac, dans un écrin de verdure. La nature est présente partout, pour le plus grand bien des vacanciers qui y séjournent, venants essentiellement de toute la France – des clients fidèles. 100 emplacements au total, pour beaucoup d’espace : 2 hectares. Découverte de ce camping familial, crée il y presque 60 ans.

Fabienne Cauchois, la propriétaire : les Prés Verts, un camping avec une histoire familiale Copier

Fabienne Cauchois devant la réception de son camping © Radio France - Tomasz Ryba

Sur ses 2 hectares, le camping Les Prés Verts compte 100 emplacements. Un camping qui, d’une certaine manière, reste ouvert au non vacanciers du site, c’est-à-dire que son restaurant, la Paillote, est ouvert à tous. On peut y accéder par exemple depuis la piste cyclable, la Vélodyssée. L’établissement est tout en bois, ce qui lui donne une atmosphère très chaleureuse. C’est son propriétaire, David Cauchois, qui l’a imaginé et construit.

Le restaurant du camping, vue depuis la piste cyclable © Radio France - Tomasz Ryba

David Cauchois, propriétaire du camping et constructeur du restaurant. Copier

Le restaurant La Paillote © Radio France - Tomasz Ryba

Le chef cuisinier de la Paillote, Régis © Radio France - Tomasz Ryba

Le lac de Gastes est à quelques mètres du camping. Sur le lac, des activités comme le pédalo sont proposés, à titre d’exemple. A tenant aux Prés Verts, 2 courts de tennis, 10 terrains de pétanque, un panier de basket, un terrain multi-sports et un skate-park. Et ce n’est pas fini : la piste cyclable permet de belles balades. D’ailleurs, pour les cyclistes, des emplacements sont dédiés. Visite avec la propriétaire des lieux.

Fabienne Cauchois : la location des vélos et les emplacements pour les cyclistes Copier

Les "Huttes" : un autre style d'hébergement © Radio France - Tomasz Ryba

Entre les mobil-homes et les chalets en bois en location, le camping les Prés Verts a mis en place des cabanes en hauteur. Présentation de ce style d’hébergements, avant d’aller à la rencontre d’une habituée du camping, une bordelaise qui vient depuis 12 ans à Gastes.

Les cabanes en hauteur et rencontre avec une bordelaise qui passe ses vacances chaque année aux Prés Verts Copier