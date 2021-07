A la découverte du camping Lou Broustaricq à Sanguinet

Le camping Lou Broustaricq à Sanguinet est situé au bord du lac, et à près de 20 min des plages. Sur les 18 hectares, 625 emplacements sont disponibles. Un camping familial 4 étoiles, qui peut accueillir quand il est complet près de 3000 personnes en même temps. Et pour s’occuper de tout ce monde, près d’une centaine de personnes travaillent au Lou Broustaricq.

Présentation des lieux avec son propriétaire, François Champetier de Ribes Copier

Le camping repris en 2009 par François Champetier de Ribes accueille des vacanciers venus de toute la France, de toute l’Europe. Le maître des lieux a constaté depuis quelques années, que de plus en plus de néo-aquitains venaient au Broustaricq : Bordeaux, Toulouse, le Gers… Il l’explique « on n’est pas obligé de faire 1000 kms » pour aller en vacances. L’esprit vacances, on le retrouve bien au camping, grâce notamment à son espace aquatique.

L’espace aquatique du camping Lou Broustaricq Copier

L'espace aquatique du camping © Radio France - Tomasz Ryba

La piscine couverte du camping Lou Broustaricq © Radio France - Tomasz Ryba

Des mobil homes, des emplacements également pour les tentes et les caravanes…un espace aquatique, un restaurant, un espace détente, et des animations…Les animateurs du camping Lou Broustaricq de Sanguinet, répètent en début de saison avec une chorégraphe pour présenter ensuite chaque semaine 2 spectacles. Reportage lors de la répétition, avant d’aller se détendre à l’institut.

Répétition d'un spectacle et visite de l'espace détente du camping Copier

La chorégraphe et les animateurs du camping répètent le spectacle © Radio France - Tomasz Ryba

Anne-Sophie vous reçoit dans l'Institut du Camping © Radio France - Tomasz Ryba

Avant de rencontrer un touriste belge qui vient passer 2 semaines au camping Lou Broustaricq, nous nous arrêtons à la réception, lieu évidemment stratégique pour un camping…

Passage à la réception, lieu stratégique du camping et rencontre avec un touriste belge Copier