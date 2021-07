A la découverte du camping Lou Pignada à Ondres

Ecoutez France Bleu Gascogne cette semaine à 11h et gagnez 1 séjour au camping Lou Pignada à Ondres. Nous y sommes allés en immersion : reportage.

Le camping 4 étoiles Lou Pignada à Ondres se trouve à 2 km des plages landaises. Dans son parc arboré de 6 hectares et demi, il accueille les vacanciers dans des mobil-homes, des chalets, des caravanes, des tentes et des campétoiles : ce sont des hébergements insolites à mi-chemin entre la tente et la cabane.

Présentation de la Mascotte du camping et des hébergements « Campétoiles » Copier

La directrice du camping aux côtés de la mascotte du Camping, Bakita © Radio France - Tomasz Ryba

Les hébergements Campétoiles du camping Lou Pignada © Radio France - Tomasz Ryba

Le camping est tourné vers l’environnement : depuis 2003, sa directrice, Valérie Santocildes, a obtenu le label « Clé verte ». Un label qui implique des gestes éco citoyens : cela se traduit par le tri sélectif, par la réduction de la consommation d’eau, ou encore par l’utilisation de produits éco labellisés pour le nettoyage. Et dans l’idée d’être au plus proche de la nature, le camping a monté un partenariat avec une école de surf d’Ondres : un partenariat qui permet à cette école de venir dans le camping pour présenter ses activités aux vacanciers et de les convaincre à se lancer dans la pratique pendant le séjour.

Le label « Clé Verte », le partenariat avec une école de surf et les navettes gratuites Copier

La réception du camping Lou Pignada à Ondres © Radio France - Tomasz Ryba

Dans le camping, un restaurant : il est tenu par Michel depuis 10 ans. Un restaurant qui s’est spécialisé dans un plat exotique, venant du Brésil. Rencontre avec le chef, avant de découvrir avec la directrice du camping l’espace aquatique du Pignada.

Le restaurant du camping et l’espace aquatique Copier

L'intérieur du restaurant © Radio France - Tomasz Ryba

Les vacanciers qui séjournent au Pignada d’Ondres viennent de loin : c’est le cas de Rémy. Cet alsacien vient depuis plus de 15 ans. Un habitué qui aime l’ambiance et l’équipe du camping. Rencontre avec Rémy, mais juste avant, direction l’espace aquatique : il est surveillé.

La surveillance de l’espace aquatique et rencontre avec un alsacien Copier