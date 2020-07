A la Mongie l’été, toutes les pistes sont vertes !

Bien sûr l’ambiance y est totalement différente l’été et l’hiver. Mais quelle magie de découvrir les pistes - que l’on connaît habituellement enneigées - d’un vert incroyable et d’une toute autre dimension. C’est aussi bien évidemment le départ du célèbre Pic du Midi, un incontournable dans la région …

La montagne autrement

C’est une autre manière de découvrir ce magnifique paysage de verdure, de sommets et de quiétude. A la Mongie se croisent et se recroisent randonneurs, cyclistes aguerris, amoureux des grands espaces et de la nature. Au programme de cette station de montagne : des balades à cheval, du vélo de descente (et pas que !), observation des marmottes, pique-nique, … la liste est longue et il n’y a pas une seule minute pour s’ennuyer ! Et si on cherche l’incontournable, il se trouve au bout du téléphérique …

Prenez de la hauteur au Pic du Midi

Situé à 2877m d’altitude, le Pic du Midi est connu notamment pour son observatoire astronomique et il est l’un des plus célèbres sommet des Pyrénées. Une fois là-haut, c’est un sublime spectacle que l’on peut observer - comme si la nature avait réuni tous les éléments pour offrir un des plus tableaux de sa collection. C’est un endroit gorgé d'histoire et de mythologie, et son pouvoir le plus époustouflant … est de fermer le bec à chaque personne qui le découvre !

