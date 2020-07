On a testé pour vous : la tyrolienne à virage à Chazelles-sur-Lavieu (42)

C'est au cœur des Monts du Forez, entre Montbrison (42) et Ambert (63), à 50 minutes de Saint-Étienne, que nous trouvons cette attraction unique dans le département de la Loire : la tyrolienne à virage.

Une tyrolienne à virage, c'est quoi?

La tyrolienne à virage garde le même principe qu'une tyrolienne "classique" : un système de transport en hauteur pour passer d'un point A à un point B avec un dénivelé. En revanche, les virages rajoutent des sensations.

Des sensations de "naviguer" en pleine nature et des sensations plus fortes lors des virages qui vous balancent à gauche ou à droite par exemple. Autre différence : on ne "glisse" pas sur un câble mais sur un rail sur lequel glisse le chariot qui vous transporte.

La tyrolienne à virage vous fait "slalomer" entre les arbres à Chazelles-sur-Lavieu (42) © Radio France - Adrien Nouvel

Unique tyrolienne à virage dans la Loire

Acr'oforez est un parc accrobranche comme on peut en trouver un peu partout. La difficulté pour ces parcs c'est de se démarquer. Chacun à ses petites astuces. À Chazelles-sur-Lavieu, les propriétaires du parc ont misé sur une attraction peu développée : la tyrolienne à virage.

On s'est jeté dessus - Lauriane Lopez, gérante d'Acr'oforez

Dans ce parc, la tyrolienne à virage fait 300 mètres de long que vous dévalez en 30 secondes environ à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h.

Vous êtes équipés d'un harnais lui même attaché à un chariot. Vous croisez les pieds, vous tenez les poignets du chariot et c'est parti. Cela commence doucement, puis arrivent le premier virage à droite qui vous balance les jambes de gauche à droite. N'oublions pas les "drop" ces petites descentes brusques du rail qui vous secouent encore un peu plus. À la fin, vous atterrissez dans un filet vous aidant à monter sur la plateforme d'arrivée.

Une belle découverte

Cette impression de naviguer entre les arbres est très agréable. Cela peut passer vite, pour certains,mais on a vraiment de belles sensations. Et puis c'est un coin très beau de nature ligérienne ce qui ne gâche rien.

Comptez 15 euros pour votre premier tour et si vous cumulez avec un parcours accrobranche, le prix de la tyrolienne est réduit. Le parc est ouvert tous les jours de l'été.