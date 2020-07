On a testé pour vous : le parcours accrobranche à Acrobois à La Versanne dans le Pilat (42)

Pour ce nouveau test d'activité de loisir nous allons dans le massif du Pilat à moins d'une demi heure de route de Saint-Étienne. Au milieu des arbres, c'est parti pour un parcours d'accrobranche.

Au cœur du Pilat

Depuis Saint-Étienne, vous vous dirigez vers le col de la République. Après l'avoir passé, vous tournez à droite, tout est indiqué. Vous êtes au parc Acrobois sur la commune de La Versanne dans le massif du Pilat, au sud de la préfecture de la Loire. C'est en plein cœur d'un bois (des arbres, c'est mieux pour un accrobranche...) que vous entrez dans le parc qui vous réserve tout un tas de surprises. À vous d'apprécier si elles sont bonnes ou mauvaises...

L'air frais du Pilat, les oiseaux, la vue et les sensations au menu de votre parcours.

Équilibre, habileté et sécurité

Guillaume Pozzera gérant et moniteur du Parc nous accueille et se veut rassurant. Acrobois est accessible à tous avec des parcours pour les plus petits dès 2 ans. Je m'équipe d'un baudrier et d'une longe de sécurité. Pour ceux qui en ont jamais fait, comme moi, Guillaume conseille de commencer par le plus facile. Dans le parc, il y a quatorze parcours avec une difficulté relative au numéro que le parcours porte. Je commence donc par le numéro 6...logique.

Quand on en a jamais fait, le mieux c'est commencer par le parcours le plus facile"

Me voila parti. La mise en jambe est facile avec un premier atelier où il suffit de marcher sur un filet. Jusqu'au bout, on alterne entre des ateliers demandant de l'équilibre, des sauts, et un peu de glisse avec un toboggan. Mais dès le deuxième atelier, je suis mis en difficulté par mon manque d'audace et d’agilité pour passer de poutres en poutres parfois un peu trop éloignées à mon goût. Cela tangue parfois, il faut regarder droit devant et avancer.

Avec un style qui m'appartient, j'arrive au bout plutôt content de l'avoir fait et je peux, tranquillement et avec plaisir, emprunter la tyrolienne pour terminer le parcours. En revanche, à aucun moment je n'ai eu peur car on se sent en complète sécurité et on arrive à apprécier d'être plongé au cœur de la nature, au milieu des arbres, c'est très agréable.

Infos pratiques

Sachez qu'il est possible de réserver, notamment si vous venez nombreux. C'est possible en ligne sur le site d'Acrobois. Côté tarif, c'est 22 euros par adulte pour un après-midi, 16 euros pour un enfant entre 10 et 14 ans, 13 euros entre 6 et 10 ans et 9 euros entre 3 et 5 ans, le tout pour 3 heures d’activités maximum.

Astuce : c'est moins cher de un ou deux euros si vous venez le matin. Vous pouvez venir au parc Acrobois entre 10h et 13h ou entre 13h30 et 18h.