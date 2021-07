Indoor et bientôt Outdoor, ACROJUNGLE, est un parc de loisirs pour les enfants, petits et grands, situé à Serres Castet, dans les Pyrénées Atlantiques, au nord de Pau !

ACROJUNGLE est ouvert et vous attend en famille, à Serres-Castet !

ACROJUNGLE, propose une aire de jeux couverte pour les enfants de 1 à 12 ans, depuis 2015 à Serres-Castet, sous une surface couverte de 1000 mètres carrés avec 8 espaces, une aire pour les 4-12 ans et une autre pour les 1-3 ans. Cette dernière est entièrement réservée aux tout-petits, afin de leur permettre de s'amuser en toute sécurité sous le regard des parents qui sont les bienvenus pour les accompagner, dans ACROJUNGLE Indoor, le tout dans le respect des règles sanitaires.

Nouveauté :

En cet été 2021, avec le succès du parc Indoor, ACROJUNGLE se prépare à ouvrir un deuxième parc pour les aventuriers de 2 à 99 ans, mais cette fois ce sera en extérieur : ACROJUNGLE Outdoor. L’ouverture est prévue dans le courant du mois d’août et ce deuxième parc se situe à 2 minutes à peine, d’ACROJUNGLE Indoor. Ce nouvel espace de jeux et de sensations se veut la continuité de l’ambiance familiale que vous appréciez déjà dans le parc Indoor. Voici un avant-goût à découvrir en suivant le lien, de votre votre prochain parc de loisir. La date d'ouverture, prévue en août, sera communiquée sur le site web et les réseaux sociaux.

Contacts :

Adresse ACROJUNGLE : rue des Eaux Bonnes et 6, rue de la Pépinière à Serres-Castet

Téléphone Indoor : 05 59 21 84 06

Téléphone Outdoor : 07 86 24 19 46

Site : acrojungle.fr

